To jedno z najrzadszych imion żeńskich. W 2025 roku nadano je zaledwie 28 razy

W Polsce to imię jest niezwykle rzadkie.

Ma królewskie korzenie i znaczy m.in. "Bóg jest moją światłością".

Sprawdź, jakie cechy przypisuje się kobietom noszącym to imię.

Mowa o imieniu Eleonora, które, mimo iż od wieków zachwyca swoją elegancją, szlachetnością i bogatą historią nie spotkało się z uznaniem wśród rodziców z Polski.

Eleonora - pochodzenia i znaczenie imienia

Imię Eleonora niesie ze sobą powiew dawnych epok, królewskich dworów i silnych kobiecych postaci, które zapisały się na kartach dziejów. Korzenie imienia Eleonora są złożone i prowadzą przez różne kultury, co świadczy o jego międzynarodowym zasięgu. Najczęściej przyjmuje się kilka teorii dotyczących jego pochodzenia. Pierwszy trop wskazuje na pochodzenie akcytańskie/prowansalskie, które według wielu jest najbardziej prawdopodobną teorią. Wskazuje ona na imię Aliénor, które było pierwotną formą noszoną przez Eleonorę Akwitańską. To imię mogło być zdrobnieniem od germańskiego Aldenord (co oznacza "starożytna północ" lub "ta z północy") lub pochodzić od łacińskiego słowa alius (inny, obcy), co nadawałoby mu znaczenie "ta inna" lub "cudzoziemka". Inne źródła wskazują, iż Eleonora może mieć pochodzenie arabskie. Według tej teorii imię Aliénor mogło wywodzić się od arabskiego wyrażenia "Allah-nur" lub "El-li-nor", co tłumaczy się jako "Bóg jest moją światłością" lub "Bóg jest moim światłem". Ta interpretacja jest szczególnie popularna ze względu na swoje piękne i głębokie znaczenie. Istnieje także teoria, która łączy imię z greckim słowem eleos (litość, miłosierdzie), co sugerowałoby znaczenie "miłosierna".Niezależnie od dokładnego źródła, imię Eleonora zyskało ogromną popularność w Europie dzięki Eleonorze Akwitańskiej (XII wiek) - jednej z najpotężniejszych kobiet średniowiecza, królowej Francji, a następnie Anglii. To właśnie ona rozsławiła to imię na dworach królewskich, skąd rozprzestrzeniło się na cały kontynent.

Charakterystyka osób noszących imię Eleonora

Z imieniem Eleonora często kojarzy się elegancja, siła charakteru, niezależność i głęboka wrażliwość. Eleonory bywają postrzegane jako osoby o silnej woli, zmysł artystyczny, zdolności przywódcze i szlachetne serce. Często są to kobiety inteligentne, ambitne i pełne pasji, które dążą do realizacji swoich celów z gracją i determinacją.

Popularność imienia Eleonora w Polsce

W Polsce imię Eleonora było szczególnie popularne w kręgach szlacheckich i arystokratycznych. Kojarzone było z elegancją i wyrafinowaniem, jednak nigdy nie zyskało ogromnej popularności w naszym kraju. Według rejestru danych PESEL imię to nosi w Polsce 6777 kobiet, co plasuje je na dość odległej 228. pozycji wśród najpopularniejszych imion w kraju. Obecnie Eleonora nie należy do najpopularniejszych imion nadawanych nowo narodzonym dziewczynkom. W 2025 roku wybrano je zaledwie 28 razy. Najwięcej nadań w ostatnim dziesięcioleciu odnotowano natomiast w 2023 roku, kiedy imię to otrzymało 30 dziewczynek.

