To imię o przepięknym znaczeniu prawie wymiera. W ubiegłym roku nadano je tylko 2 razy

Według danych PESEL w ubiegłym roku najpopularniejszym imieniem męskim było imię Nikodem, które w ubiegłym roku nadano aż 6388 razy! Na drugim miejscu najchętniej nadawanych imion męskich znajduje się Antonii (w 2024 nadano je 5404 razy), a podium zamyka Jan - imię to w 2024 roku otrzymało 5277 chłopców. W przypadku imion żeńskich w ubiegłym roku największą popularnością wśród rodziców cieszyło się imię Maja, które otrzymało 4640 dziewczynek, tuż za nim uplasowała się Zofia (to imię w 2024 roku nadano 4470 razy), a na miejscu trzecim najchętniej nadawanych imion w 2024 roku uplasowała się Zuzanna - to imię otrzymało 4144 dziewczynek. Istnieje jednak imię żeńskie, które w Polsce jest niezwykle rzadkie. W ubiegłym roku nadano je zaledwie dwóm dziewczynkom.

Imię Klarysa - piękne i z bogatą historią

Imię Klarysa, które jest pochodną imienia Klara, choć nie należy do najpopularniejszych w Polsce, ma bogatą historię i intrygujące pochodzenie. Emanuje elegancją i subtelnym urokiem, co sprawia, że jest wyborem dla rodziców poszukujących imienia nietuzinkowego, a zarazem klasycznego. Klarysa wywodzi się od łacińskiego słowa "clarus", które oznacza "jasny", "czysty". Imię to nosi w sobie więc pozytywne konotacje związane z blaskiem, inteligencją i wyróżnianiem się. W języku włoskim "chiara" oznacza "jasna", co dodatkowo podkreśla świetlisty charakter tego imienia. Imię Klarysa ma długą historię, łączy w sobie tradycję z nowoczesnością, elegancję z oryginalnością, mimo to, nie jest tak powszechne jak inne imiona o łacińskim rodowodzie.

Imię Klarysa - popularność w Polsce

W Polsce imię Klarysa nie cieszy się dużą popularnością. Według danych rejestru PESEL w 2025 roku w Polsce imię Klarysa nosiło jedynie 94 kobiety. Natomiast w 2024 roku otrzymało je jedynie dwie dziewczynki.