To imię nosi tylko 15 kobiet w Polsce. Jest wyjątkowe i może zaskakiwać

W polskich statystykach można znaleźć prawdziwe perełki. Imiona, które formalnie istnieją, są zarejestrowane w urzędach, ale w praktyce niemal się ich nie słyszy. Często mają zagraniczne korzenie, nietypową melodię albo kojarzą się z miejscami, a nie z tradycyjnymi postaciami. To właśnie one najbardziej przyciągają uwagę – bo są inne niż wszystkie. Jedno z takich imion nosi w Polsce zaledwie 15 kobiet.

Imię Vienna

Dla wielu osób może to być zaskoczenie, bo Vienna kojarzy się przede wszystkim z nazwą miasta, a nie imieniem. Tymczasem w ostatnich latach coraz częściej pojawia się ono jako imię żeńskie, głównie w krajach anglojęzycznych. Brzmi elegancko, miękko i nowocześnie, a jednocześnie ma w sobie nutę klasy i europejskiego szyku.

W Polsce Vienna wciąż pozostaje absolutną rzadkością. To imię wybierają głównie rodzice, którzy mają międzynarodowe doświadczenia, mieszkali za granicą albo po prostu szukają czegoś, co nie będzie powieleniem znanych schematów. Dla wielu z nich ważne jest też to, że imię jest łatwe do wymówienia w różnych językach, co w dzisiejszym świecie ma coraz większe znaczenie.

Vienna zaskakuje również swoją uniwersalnością. Pasuje zarówno do małej dziewczynki, jak i do dorosłej kobiety. Jest delikatna, ale wyrazista. Nietypowa, ale nie ekstrawagancka. To właśnie ten balans sprawia, że coraz więcej osób zaczyna zwracać na nią uwagę, choć nadal decydują się na nią nieliczni.

