Ten groźny szkodnik niszczy polskie tuje. Gdy go zauważysz, musisz działać natychmiast

W polskich ogrodach rozprzestrzenia się inwazyjny owad, który stanowi ogromne zagrożenie dla popularnych iglaków, takich jak tuje.

Dumek jałowcowy to pozornie niegroźny chrząszcz. Niestety, jego larwy niszczą rośliny od środka, żerując pod korą i doprowadzając do ich całkowitego uschnięcia.

Walka z tym szkodnikiem jest bardzo wymagająca, a powszechnie dostępne środki chemiczne często nie przynoszą oczekiwanych rezultatów.

Warto wiedzieć, po czym poznać obecność dumka jałowcowego i jak uratować swoje uprawy przed jego katastrofalnym wpływem.

Groźny szkodnik atakuje tuje w ogrodach Polaków

Eksperci coraz częściej alarmują o pladze niszczycielskich owadów w przydomowych ogrodach. Jeden z nich wyróżnia się szczególną agresywnością, a z racji tego, że jest rzadko spotykany i nie wygląda na groźnego, wielu ogrodników bagatelizuje problem. To ogromny błąd. Dumek jałowcowy to wyjątkowo groźny szkodnik, upodobawszy sobie drzewa iglaste, z którym bardzo trudno wygrać. Jakiś czas temu specjalny komunikat w tej sprawie wydał Zarząd Zieleni Warszawy. Ostrzegano w nim przed niebezpieczeństwem grożącym powszechnie uprawianym roślinom, takim jak tuje, jałowce czy cyprysiki. Dumek jałowcowy (Lamprodila festiva), należący do rodziny bogatkowatych, to owad inwazyjny, który błyskawicznie się rozprzestrzenia. Jego ofiarą padają zarówno okazy w pełni sił, jak i te osłabione. Najbardziej narażone są drzewa wyeksponowane na południe lub te, które mają rzadszą koronę, np. po zabiegach pielęgnacyjnych. Największe spustoszenie sieją larwy, które żywią się najpierw miazgą, a następnie bielem drzewa.

„Groźny owad zabija tuje, jałowce i cyprysiki (...). Dumek jałowcowy atakuje zarówno zdrowe, jak i osłabione rośliny, najchętniej te rosnące od strony południowej lub o przerzedzonej koronie, np. w wyniku cięć. Larwy chrząszcza żerują pod korą, żywiąc się miazgą, a potem bielem”

- informował w jednym z postów w serwisie Facebook Zarząd Zieleni Warszawy.

Jak rozpoznać dumka jałowcowego?

Ten gatunek owada można spotkać na obszarze Europy, Azji Mniejszej oraz Afryki Północnej. Choć w Polsce nie występuje on powszechnie, to można się na niego natknąć, zwłaszcza w regionach o wyższych średnich temperaturach. Czym się charakteryzuje? Dumek jałowcowy to stosunkowo niewielki chrząszcz, dorastający zwykle do 5-12 milimetrów. Zwraca na siebie uwagę przede wszystkim połyskującym, opalizującym pancerzem, który mieni się w odcieniach zieleni, złota, miedzi czy fioletu. Barwa owada zmienia się w zależności od tego, jak pada na niego światło. Ma wydłużony, owalny kształt, a na jego pokrywach skrzydłowych często widoczne są ciemniejsze cętki lub pręgi, układające się w charakterystyczny deseń.

Jak skutecznie zwalczać dumka jałowcowego w iglakach?

Biorąc pod uwagę fakt, że dumek jałowcowy stanowi ogromne zagrożenie dla drzew iglastych (szczególnie tych osłabionych, które łatwiej padają jego ofiarą), walkę z nim należy rozpocząć natychmiast po zauważeniu objawów. Nie jest to jednak proste zadanie. Środki ochrony roślin często zawodzą, zwłaszcza gdy szkodnik zdążył się już zadomowić. W takiej sytuacji jedynym wyjściem, by ratować resztę ogrodu, są drastyczne metody. Eksperci radzą, by jak najszybciej wyciąć i spalić zaatakowane okazy, co pozwoli powstrzymać inwazję owada.

