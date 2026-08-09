Jagiellonia Białystok przegrywa z Widzewem. Lech Poznań nowym liderem

Jagiellonia Białystok traci punkty z Widzewem

Rywalizująca w kwalifikacjach Ligi Europy Jagiellonia Białystok przegrała na własnym stadionie z Widzewem Łódź 0:2. Trener Adrian Siemieniec zdecydował się na zmiany w składzie, co odbiło się na skuteczności zespołu. Bramki dla gości na początku drugiej połowy zdobyli Sebastian Bergier i Fran Alvarez.

Porażka zakończyła serię sześciu zwycięstw Jagiellonii nad Widzewem. Białostoczanie spadli na szóstą pozycję w tabeli, a tuż za nimi z pięcioma punktami plasuje się drużyna z Łodzi, prowadzona przez Aleksandara Vukovicia.

Lech Poznań gromi Piasta Gliwice

Nowym liderem ekstraklasy został Lech Poznań, który na własnym stadionie pokonał Piasta Gliwice 3:0. Wszystkie bramki w drugiej połowie zdobyli rezerwowi: Mikael Ishak (90. gol w ekstraklasie), debiutujący 18-letni Karol Delikat oraz Allahyar Sayyadmanesh.

Trener Piasta Daniel Myśliwiec uznał wynik za zbyt dotkliwy, natomiast szkoleniowiec Lecha Niels Frederiksen był zadowolony z postawy swojego zespołu. W tabeli Lech wyprzedza Legię Warszawa, która zremisowała w Kielcach z Koroną 1:1 po golach Łukasza Zjawińskiego i Mariusza Stępińskiego.

- Zagraliśmy już siedem meczów, pięć z nich wygraliśmy. To całkiem nieźle i mam nadzieję, że będziemy to kontynuować - zaznaczył.

Górnik Zabrze na fali wznoszącej

Wobec potknięć rywali, jedyną drużyną z kompletem zwycięstw (dwa mecze) pozostaje Górnik Zabrze, który wygrał na wyjeździe z Radomiakiem Radom 3:1. Bramki dla zabrzan zdobyli Peter Federico (dwie) i Kacper Urbański, a dla gospodarzy trafił z rzutu karnego Rafał Wolski.

Zwycięstwa odniosły również Pogoń Szczecin (3:1 z Motorem Lublin) oraz Wisła Kraków (2:1 z Wisłą Płock). Wciąż na pierwszą bramkę i wygraną w sezonie czeka Cracovia, która bezbramkowo zremisowała ze Śląskiem Wrocław.