Mistrzostwa Polski w skokach narciarskich kobiet. Twardosz ze złotem, a co z przyszłością Konderli-Juroszek?

Anna Twardosz Mistrzynią Polski w skokach narciarskich

Konkurs w Wiśle Malince, z uwagi na warunki atmosferyczne, zakończono po pierwszej serii, co przesądziło o ostatecznych wynikach. Anna Twardosz z AZS AWF Katowice ponownie triumfowała, zdobywając złoty medal mistrzostw Polski. Jej skok na odległość 117 metrów na obiekcie im. Adama Małysza zapewnił jej notę 93,9 pkt, co było najlepszym wynikiem dnia. Twardosz ma na koncie również zwycięstwo z 2025 roku w Zakopanem.

Drugie miejsce w zawodach zajęła Pola Bełtowska z AZS Zakopane, która jest również olimpijką z Predazzo, potwierdzając swoją wysoką formę. Brązowy medal przypadł Nicole Konderli-Juroszek z AZS AWF Katowice, natomiast Kamila Karpiel z LKS Poroniec Poronin, czwarta ze startujących zawodniczek, nie znalazła się na podium krajowych mistrzostw.

"Liczyłam się z tym, że będzie to mój ostatni skok w sezonie, a może i w życiu. Chciałam, żeby to wyglądało inaczej. Czuję mieszankę emocji. Nie deklaruję, że to mój ostatni skok w życiu, ale nie wiem czy wrócę na skocznię w najbliższych miesiącach. Jest mi bardzo ciężko, bo kocham ten sport, ale czasami miłość nie wystarczy i trzeba iść w innym kierunku" - powiedziała wzruszona Konderla-Juroszek portalowi skijumping.pl.

Dlaczego czołowe skoczkinie zawieszają kariery?

Nicole Konderla-Juroszek, która zajęła trzecie miejsce w mistrzostwach, ma za sobą bogatą karierę, obejmującą trzy edycje mistrzostw świata w latach 2021, 2023 i 2025. Reprezentowała Polskę na igrzyskach olimpijskich w Pekinie w 2022 roku, co stanowiło ważne osiągnięcie w jej sportowym dorobku. Rok później osiągnęła znaczące sukcesy, zdobywając trzy złote i jeden srebrny medal podczas Uniwersjady w Lake Placid, a także regularnie punktowała w Pucharze Świata.

Decyzja Konderli-Juroszek o zawieszeniu kariery wpisuje się w szerszy, niepokojący trend w polskich skokach narciarskich kobiet, gdzie liczba zawodniczek systematycznie maleje. Przykładem jest Kinga Rajda, która w 2023 roku w wieku zaledwie 22 lat zakończyła karierę, mimo że regularnie startowała w konkursach Pucharu Świata. To pokazuje trudności, z jakimi mierzą się młode skoczkinie w Polsce.

