Igrzyska w Mediolanie. Kamila Sellier po groźnym wypadku zaskakuje postawą wobec rywalki

Groźny wypadek Kamili Sellier w Mediolanie

Polska łyżwiarka, Kamila Sellier, doznała poważnego urazu twarzy podczas ćwierćfinałowego biegu na 1500 metrów w short tracku na igrzyskach w Mediolanie. Podczas rywalizacji Sellier upadła, a jej twarz została uderzona ostrzem łyżwy przez amerykańską zawodniczkę Kristen Santos-Griswold.

Po incydencie Polka została natychmiast zniesiona z lodowiska na noszach i przetransportowana do szpitala w Mediolanie. Tam, w nocy z piątku na sobotę, przeszła pilny zabieg, ponieważ wstępna diagnostyka wykazała uszkodzenie jednej z kości twarzy.

"To, co się stało, nie było niczyją winą. Taka jest natura naszego sportu - wiąże się on z nieodłącznym ryzykiem, którego jestem w pełni świadoma za każdym razem, gdy wchodzę na lód" - oświadczyła Polka i zwróciła uwagę, że "wypadki się zdarzają i nikt nie chciał, aby do tego doszło".

"Wspierajmy się nawzajem, zamiast wytykać palcami. Wybierzmy życzliwość zamiast nienawiści. Kristen, przesyłam ci dużo miłości i uścisków. Wiem, że to również dla ciebie nie jest łatwy czas" - dodała Sellier.

Jak zareagowała Kristen Santos-Griswold?

W niedzielę, Kamila Sellier opublikowała w sieci wpis, w którym zaapelowała, aby nie obwiniać Kristen Santos-Griswold za wypadek. Polka podkreśliła, że jest to nieodłączny element rywalizacji w short tracku i wezwała do wzajemnego wspierania się w świecie sportu.

Do jej oświadczenia szybko odniosła się amerykańska łyżwiarka, Kristen Santos-Griswold, dziękując za zrozumienie i życzliwość. Zapewniła, że zdarzenie nie było celowe i podkreśliła wzajemny szacunek między zawodniczkami.

"Mamy szacunek wobec siebie — jako rywalki i jako ludzie. Nigdy świadomie nie naraziłabym cię na niebezpieczeństwo i jestem ogromnie wdzięczna za twoją dobroć oraz wyrozumiałość" — wskazała Amerykanka.

