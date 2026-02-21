Finał hokeja na Igrzyskach 2026. Czy polityka zdominuje sport w Mediolanie?

Kibice USA i Kanady opanowali Mediolan.

W słoneczną sobotę, dzień przed decydującym finałem hokeja na zimowych igrzyskach olimpijskich 2026, ulice Mediolanu wypełniły się kibicami. Fani z USA i Kanady, dumnie prezentując barwy narodowe na chorągiewkach, koszulkach oraz plecakach, spacerowali po stolicy Lombardii.

Zgromadzenia można było zaobserwować zwłaszcza przed katedrą oraz w centrum miasta, gdzie panowała już niemal wiosenna aura. Wszyscy oczekiwali na niedzielne starcie, które miało rozstrzygnąć o złotym medalu w hokeju.

"Tym razem tu nie chodzi tylko o nasz ukochany sport, teraz to będzie czysta polityka" - powiedział starszy kanadyjski kibic z plecakiem w kolorach flagi swojego kraju.

Polityczne tło spotkania drużyn?

Żona wspomnianego kibica, ubrana w sweter z napisem "Kanada", podkreśliła, że to spotkanie będzie miało wyjątkowy charakter. Obaj stwierdzili, że rywalizacja dwóch krajów jest naznaczona niedawnymi podziałami politycznymi, wykraczającymi poza sportowe emocje.

Para, która przybyła aż z Vancouver, wyraziła nadzieję na zwycięstwo. Ich marzeniem było powrócić do domu, świętując triumf reprezentacji Kanady i wsiąść do samolotu w narodowych barwach.

"Przyjechaliśmy z Vancouver i marzymy o tym, żeby w kanadyjskich barwach wsiąść do samolotu po meczu" - dodali.

Amerykańscy kibice na Piazza Duomo.

Na Piazza Duomo również zgromadziły się liczne grupy Amerykanów, którzy głośno dyskutowali o szansach swojej drużyny na zwycięstwo. Atmosfera była pełna sportowego napięcia i wzajemnego przekomarzania się między fanami obu reprezentacji.

W pewnym momencie młode Amerykanki wykrzyknęły w stronę grupy Kanadyjczyków hasło "We are simply the best!". Kilka minut później jednak, obie grupy zgodnie szukały miejsca na wspólne aperitivo, co wskazuje na ducha fair play.

"We are simply the best!" - krzyknęły młode Amerykanki w stronę grupy kilku Kanadyjczyków.

