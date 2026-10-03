Wysokie zwycięstwo Legii Warszawa. Kto wrócił do gry z bramką?

Zdecydowana przewaga gospodarzy

Mecz towarzyski pomiędzy drużynami ekstraklasy odbył się w ośrodku treningowym Legii w Książenicach. Pierwsza połowa zakończyła się remisem 1:1. Wynik spotkania otworzył w 13. minucie Mariusz Stępiński, strzelając bramkę dla gości z Kielc. Wyrównanie dla gospodarzy przyniósł strzał Łukasza Zjawińskiego w 35. minucie.

W drugiej części spotkania Legia Warszawa zdecydowanie zdominowała przeciwnika. Na listę strzelców wpisali się kolejno Rafał Adamski (61. minuta), Antonio Colak (80. minuta), Michal Sevcik (88. minuta) oraz Franciszek Stępniewski, ustalając wynik w 90. minucie. Ostateczny rezultat 5:1 potwierdził bardzo dobrą dyspozycję stołecznej drużyny.

Kto strzelił po kontuzji?

Wydarzeniem godnym odnotowania był powrót na boisko Antonio Colaka. Zawodnik, który pauzował po złamaniu kości jarzmowej, nie tylko zagrał, ale też zdobył jedną z bramek. Z powodu kontuzji w spotkaniu nie mógł wziąć udziału Jan Kuchta.

Sytuację Korony Kielce w końcówce spotkania utrudniła czerwona kartka. W 85. minucie z boiska po drugiej żółtej kartce musiał zejść Bartłomiej Smolarczyk. Teraz podopiecznych Legii czeka kolejne starcie, tym razem ligowe. Ich rywalem w najbliższą niedzielę, 11 października, będzie na własnym stadionie Wisła Kraków.