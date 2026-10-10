Wyniki 10. kolejki Ekstraklasy. Lech Poznań deklasuje rywali

Piątkowe starcia w polskiej lidze

Wczoraj rozegrano dwa pierwsze spotkania w ramach nowej serii gier. Wieczysta Kraków pewnie pokonała przed własną publicznością Wisłę Płock 3:0. Strzelanie dla gospodarzy rozpoczął w 34. minucie Lucas Piazon, a w drugiej połowie dwa trafienia dołożył Lisandro Semedo. Mecz w Krakowie sędziował Bartosz Frankowski, a zmagania z trybun śledziło ponad 1,6 tysiąca widzów.

W drugim meczu doszło do sporego zaskoczenia na stadionie pod Jasną Górą. Raków Częstochowa uległ przed własną publicznością GKS Katowice aż 1:4. Jedynego gola dla gospodarzy zdobył Patryk Makuch, natomiast dla gości punktowali Ilja Szkurin, Bartosz Nowak, Mateusz Kowalczyk oraz Borja Galan. Arbitrem tego spotkania był Damian Kos, a na trybunach zgromadziło się 5 217 kibiców.

Kto triumfował w sobotnich meczach?

Dziś rozegrano trzy kolejne pojedynki, które przyniosły wiele emocji i bramek. Śląsk Wrocław zanotował wysoką porażkę z Lechem Poznań, przegrywając u siebie 1:4. Znakomite zawody w barwach gości rozegrał Patrik Walemark, autor dwóch trafień, a pozostałe bramki zdobyli Filip Jagiełło i Pablo Rodriguez. To widowisko przyciągnęło na trybuny imponującą liczbę 33 863 widzów.

W innych spotkaniach również nie brakowało zwrotów akcji i walki do ostatnich minut. Jagiellonia Białystok uległa na własnym boisku Górnikowi Zabrze 1:3, a honorowe trafienie dla gospodarzy zaliczył Jesus Imaz. Z kolei Cracovia Kraków pokonała KGHM Zagłębie Lubin 3:1, zdobywając dwie kluczowe bramki w doliczonym czasie gry, w tym z rzutu karnego wykonanego przez Ajdina Hasicia.