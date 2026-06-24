Wygrana reprezentacji Kolumbii na MŚ 2026. Jak padła kluczowa bramka?

Reprezentacja Kolumbii realizuje taktykę na boisku

Trener reprezentacji Kolumbii, Nestor Lorenzo, nie krył zadowolenia po starciu z Demokratyczną Republiką Konga. Szkoleniowiec drużyny z Ameryki Południowej pochwalił swoich zawodników za opanowanie oraz różnorodność w kreowaniu akcji ofensywnych. Jego zdaniem kluczem do sukcesu było konsekwentne realizowanie założeń taktycznych przeciwko wymagającemu rywalowi z Afryki. Aby rozbić zwartą defensywę przeciwnika, południowoamerykańscy piłkarze musieli szukać nieszablonowych rozwiązań.

Zwycięskiego gola na wagę trzech punktów zdobył w 76. minucie Daniel Munoz. Prawy obrońca na co dzień występujący w angielskim Crystal Palace wyrasta na kluczowego gracza swojej kadry. Było to już jego drugie trafienie na mundialu w Ameryce Północnej. Wcześniej wpisał się na listę strzelców podczas inauguracyjnego starcia przeciwko Uzbekistanowi, które zakończyło się wynikiem 3:1.

- Chcę podziękować drużynie za cały wysiłek. Trzymaliśmy się planu gry co do joty. Zwycięstwo było zasłużone - ocenił Lorenzo.

- Przeciwko takiej drużynie trzeba znaleźć przestrzeń między liniami. Jeśli gra się zbyt przewidywalnie, to oni naciskają i kontratakują – podkreślił Lorenzo.

- To, że strzeliłem gola, nie oznacza, że jestem bohaterem. Jestem częścią drużyny. Tutaj wszyscy jesteśmy jedną rodziną – powiedział Munoz.

Kto awansuje do fazy pucharowej turnieju?

Reprezentacja Demokratycznej Republiki Konga znalazła się w trudnym położeniu przed ostatnią kolejką fazy grupowej. Sebastien Desabre, pełniący funkcję selekcjonera afrykańskiej kadry, szczerze przyznał, że przeciwnicy prezentowali wyższy poziom sportowy. W zestawieniu grupy K aktualnie na pierwszym miejscu plasuje się Kolumbia, która ma na swoim koncie komplet sześciu punktów. Na drugiej pozycji znajduje się obecnie Portugalia, która zgromadziła do tej pory cztery oczka.

Drużyna z Afryki zajmuje trzecią lokatę z zaledwie jednym punktem, wyprzedzając jedynie pozostający bez zdobyczy punktowej Uzbekistan. Zasady awansu do kolejnego etapu mistrzostw świata są bardzo klarowne i promują po dwie czołowe ekipy z dwunastu grup. Dodatkowo stawkę uczestników 1/16 finału uzupełni osiem najlepszych drużyn, które uplasują się na trzecich miejscach. Ten system rozgrywek sprawia, że szanse na awans zachowuje wciąż wiele zespołów.