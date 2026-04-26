Ekstraklasa piłkarska: właściciel Pogoni przeprasza. Co zrobił Alex Haditaghi?

Alex Haditaghi przeprasza Cracovię za komentarz

Alex Haditaghi, właściciel Pogoni Szczecin, zaskoczył wszystkich przed konferencją prasową po meczu z Cracovią, składając publiczne przeprosiny. Jak oświadczył, kilka miesięcy wcześniej wdarł się w kłótnię z kibicami Cracovii i opublikował w mediach społecznościowych komentarz, który uznał za "społecznie nieakceptowalny". Podkreślił, że jako lider klubu i osoba śledzona przez młodych ludzi powinien był zachować się znacznie lepiej.

Haditaghi wyraził skruchę, przepraszając nie tylko Cracovię i jej kibiców, ale także całą Ekstraklasę za swój wpis. Podziękował również władzom krakowskiego klubu za godne przyjęcie szczecińskiej drużyny podczas spotkania, które zakończyło się remisem 1:1. Dodał, że obie drużyny znajdują się w trudnej sytuacji w tabeli i życzył im szczęścia w końcówce sezonu.

Thomasberg o remisie Pogoni z Cracovią?

Trener Pogoni, Thomas Thomasberg, nie krył rozczarowania po remisie 1:1, porównując go do porażki. Uczucie to wynikało z utraty bramki w piątej minucie doliczonego czasu gry, szczególnie po tym, jak jego zespół miał wcześniej znakomitą okazję na podwyższenie wyniku na 2:0. Thomasberg podkreślił skuteczność Pogoni w defensywie, zaznaczając, że Cracovia nie stworzyła wielu dobrych okazji. Jego zdaniem, mimo obronnej skuteczności, brak pewności z piłką i pod bramką rywala był wyraźną słabością zespołu.

Szkoleniowiec zwrócił jednak uwagę na wagę meczu w kontekście walki o utrzymanie w Ekstraklasie, spodziewając się intensywnej walki fizycznej. Thomasberg miał zastrzeżenia do przekraczania granicy fair play przez rywala, co, jego zdaniem, doprowadziło do kontuzji dwóch zawodników: Kellyna Acosty i Jana Biegańskiego. Thomasberg także wyraził pretensje do arbitra, który pozwolił na wykonanie rzutu wolnego, po którym padł wyrównujący gol, osiem metrów od miejsca, w którym popełniono faul, co, jego zdaniem, ułatwiło rywalowi dośrodkowanie.

Jak Bartosz Grzelak ocenił debiut w Cracovii?

Debiutujący na ławce trenerskiej Cracovii, Bartosz Grzelak, określił mecz jako bardzo intensywny. Przyznał, że pierwsza połowa nie była najlepsza w wykonaniu jego zespołu, ponieważ Pogoń wygrywała więcej pojedynków i lepiej zbierała drugie piłki. Problemy stwarzał także wysoki pressing rywala oraz długie zagrania. W przerwie spotkania te aspekty wymagały znaczących korekt.

W drugiej połowie Cracovia zaprezentowała się znacznie lepiej, zbliżając się do preferowanej przez Grzelaka struktury i ambicji. Szkoleniowiec pochwalił zawodników za bardzo dobrą mentalność oraz świetną końcówkę meczu, wspieraną przez kibiców, co zaowocowało wyrównującym golem i zdobyciem punktu. Grzelak wyjaśnił również, że Mateusz Klich rozpoczął spotkanie na ławce rezerwowych ze względu na przewidywania intensywnej walki w pierwszej godzinie gry. Pozwoliło mu to wejść na boisko w odpowiednim momencie i pokazać swoje umiejętności podawania oraz serwis przy stałych fragmentach, co zaowocowało asystą.

