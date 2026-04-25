Ekstraklasa: Cracovia remisuje z Pogonią. Czy sensacyjne wyrównanie uratowało punkt w ostatnich sekundach?

Remis Cracovia Pogoń po zaciętej walce

Spotkanie 26. kolejki Ekstraklasy pomiędzy Cracovią Kraków a Pogonią Szczecin zakończyło się wynikiem 1:1. Pierwsza bramka padła w 18. minucie, kiedy to Kellyn Acosta wyprowadził Pogoń na prowadzenie, zdobywając gola dla gości. Piłkarze Pogoni utrzymywali prowadzenie przez długi czas meczu, kontrolując przebieg pierwszej połowy.

Kibice zgromadzeni na stadionie, których było 10 067, byli świadkami zaciętego boju. Mimo przewagi gości, Cracovia nie poddawała się, szukając wyrównującego trafienia. Walka o każdy metr boiska była widoczna do ostatnich minut, co zapowiadało emocjonującą końcówkę.

Decydujące chwile i kartki. Kto otrzymał czerwony kartonik?

Dramatyczne rozstrzygnięcie nadeszło w 95. minucie doliczonego czasu gry, gdy Kahveh Zahiroleslam strzałem głową zapewnił Cracovii wyrównanie 1:1. To trafienie zmieniło losy meczu w samej końcówce, ratując punkt dla gospodarzy. Sędzia Damian Sylwestrzak z Wrocławia miał pełne ręce roboty, musząc interweniować w wielu sytuacjach.

W trakcie meczu nie zabrakło również kartek. Żółte kartki otrzymali Brahim Traore i Oskar Wójcik z Cracovii, a także Leo Borges, Leonardo Koutris, Hussein Ali oraz Filip Ciuić z Pogoni. Sytuację Cracovii skomplikował Oskar Wójcik, który w 89. minucie musiał opuścić boisko po otrzymaniu drugiej żółtej, a w konsekwencji czerwonej kartki.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.