Conrado dołącza do Radomiaka Radom. Głośny transfer stał się faktem

Conrado wraca na boiska polskiej ekstraklasy

Brazylijski pomocnik i obrońca oficjalnie związał się z drużyną z Radomia umową, która będzie obowiązywać do 30 czerwca 2028 roku. W ostatnim sezonie Conrado reprezentował barwy rumuńskiego SC Otelul Galati. Ze swoim poprzednim zespołem zajął ostatecznie dziewiąte miejsce w tamtejszej najwyższej klasie rozgrywkowej. Na rumuńskich boiskach zaprezentował się z bardzo dobrej strony, rozgrywając 29 spotkań ligowych. W tym czasie 29-letni piłkarz zdołał strzelić dla swojego zespołu osiem bramek.

Wcześniej zawodnik był doskonale znany polskim kibicom z występów w barwach Lechii Gdańsk. Do drużyny z Trójmiasta trafił w rundzie wiosennej 2020 roku i grał tam aż do grudnia 2024 roku. Obecnie piłkarz wciąż pozostaje w sporze prawnym z gdańskim klubem w sprawie zaległych płatności finansowych. Podczas swojej dotychczasowej przygody w polskiej ekstraklasie Conrado rozegrał łącznie 108 meczów, w których pięciokrotnie wpisywał się na listę strzelców. Jego doświadczenie ma być kluczowe dla nowego pracodawcy.

Jakie wzmocnienia przygotował klub z Radomia?

Brazylijczyk jest już piątym nowym zawodnikiem, który zasilił szeregi radomskiej drużyny podczas trwającej przerwy letniej. W zespole ponownie spotka się z nowym trenerem Tomaszem Kaczmarkiem, który objął niedawno stery w drużynie. Szkoleniowiec ten miał już okazję współpracować z brazylijskim graczem podczas wspólnego pobytu w zespole Lechii Gdańsk. Przed zakontraktowaniem obrońcy, radomski klub sprowadził bramkarza Bartłomieja Gradeckiego z Ruchu Chorzów. Dodatkowo kadrę zespołu uzupełnił obiecujący pomocnik Kacper Karasek z Motoru Lublin.

Ofensywę radomskiego zespołu wzmocnili z kolei zagraniczni napastnicy Fernand Goure z Wybrzeża Kości Słoniowej oraz Angolczyk Manu. Zespół pod wodzą nowego szkoleniowca intensywnie przygotowuje się do rozpoczęcia nadchodzących rozgrywek ligowych. Inauguracyjne spotkanie nowego sezonu ekstraklasy z udziałem Radomiaka odbędzie się w piątek 24 lipca o godzinie 18. Przeciwnikiem radomskiej drużyny będzie beniaminek rozgrywek, krakowska Wieczysta. Ten ciekawie zapowiadający się mecz oficjalnie zainauguruje zmagania w nowej kampanii na najwyższym szczeblu.