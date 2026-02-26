Wielkie zmiany w życiu rywalki Igi Świątek. Camila Giorgi wzięła ślub i jest w ciąży

Włoska gwiazda tenisa postanowiła podzielić się ze swoimi obserwatorami serią szczęśliwych informacji. Była zawodniczka najpierw ogłosiła za pośrednictwem Instagrama, że wraz ze swoim partnerem Andreasem Pasuttim oczekują narodzin dziecka. Niedługo później okazało się, że to nie koniec rewolucji w jej życiu prywatnym. Wszystko wskazuje na to, że Camila Giorgi wzięła ślub cywilny, a ceremonia odbyła się w argentyńskim Buenos Aires, gdzie kobieta przebywa od dłuższego czasu.

Kariera Camili Giorgi

Kibice znad Wisły doskonale pamiętają Włoszkę, która swego czasu świetnie radziła sobie podczas turniejów organizowanych w Katowicach. Tenisistka słynąca z nieprzeciętnej urody rywalizowała na kortach najpierw z Agnieszką Radwańską, a w późniejszych latach z obecną liderką rankingu. To właśnie Iga Świątek była jej ostatnią przeciwniczką w karierze, którą Giorgi zakończyła w 2024 roku. Włoszka prezentowała niezwykle agresywny i ryzykowny styl gry, a w sieci chętnie publikowała odważne zdjęcia w bieliźnie czy strojach kąpielowych.

Problemy podatkowe Camili Giorgi we Włoszech

Po odwieszeniu rakiety na kołek zawodniczka poświęciła się modzie, by następnie skierować swoje zainteresowania w stronę dziennikarstwa. Włoska prasa szeroko rozpisywała się jednak o jej domniemanych kłopotach ze skarbówką, sugerując nawet ucieczkę z kraju przed wymiarem sprawiedliwości. Gwiazda w końcu zabrała głos, stanowczo ucinając te spekulacje w wywiadzie telewizyjnym. Wyjaśniła, że przeprowadzka do USA była świadomym wyborem, a za zamieszanie podatkowe odpowiada jej były prawnik, z którym zakończyła współpracę. Obecnie układa sobie życie w Argentynie.