Widzew Łódź rozbija rywala w pierwszym sparingu. Zobacz kto skradł show

Pewne zwycięstwo gospodarzy w meczu kontrolnym

W minioną sobotę na stadionie w Łodzi odbył się pierwszy letni sparing podczas przygotowań obu zespołów do nowego sezonu. Widzew Łódź pokonał pierwszoligową Stal Rzeszów 4:0, prowadząc do przerwy jedną bramką. Wynik spotkania otworzył w 28. minucie Szwajcar Andi Zeqiri, który wykorzystał rzut karny podyktowany za faul na Mariuszu Fornalczyku. Gospodarze od pierwszego gwizdka dyktowali warunki gry na murawie, udowadniając swoją sportową wyższość nad niżej notowanym przeciwnikiem.

Bohaterem drugiej części rywalizacji został bez wątpienia Sebastian Bergier, który zapisał na swoim koncie trzy trafienia. 26-letni napastnik najpierw pokonał bramkarza po dograniu piłki z rzutu wolnego, a następnie dwukrotnie trafił do siatki z rzutów karnych. W barwach łódzkiej drużyny nie wystąpił jeszcze żaden z nowych graczy, a pozyskany napastnik Karol Świderski dołączy do treningów dopiero w nadchodzącym tygodniu. Na boisku pojawili się za to piłkarze wracający z wypożyczeń do innych klubów, czyli Chorwat Tonio Teklić, Kamil Cybulski i Antoni Klukowski, a także powracający do zdrowia Norweg Christopher Cheng oraz Hiszpan Carlos Isaac.

Jakie są dalsze plany przygotowawcze łodzian?

W najbliższy poniedziałek podopieczni trenera Aleksandra Vukovicia wyjadą na zagraniczne zgrupowanie do Austrii. Obóz w miejscowości Bad Erlach potrwa do 14 lipca i będzie stanowić fundament budowania formy przed startem rozgrywek ligowych. Sztab szkoleniowy zaplanował na ten czas niezwykle intensywny harmonogram spotkań towarzyskich. Łódzka drużyna rozegra łącznie pięć meczów kontrolnych z bardzo różnorodnymi przeciwnikami.

Serię zagranicznych sprawdzianów zainauguruje zaplanowany na 4 lipca pojedynek z zespołem DAC 1904 Dunajska Streda. Dzień później zawodnicy Widzewa zmierzą się z amerykańską drużyną New England Revolution. Kolejnym ważnym etapem będzie zaplanowany na 10 lipca miniturniej, podczas którego rywalami łodzian będą turecki Besiktas Stambuł oraz austriacki Mattersburger SV 2020. Intensywny obóz przygotowawczy zakończy się 12 lipca testem na tle słoweńskiego klubu Brinje Grosuplje.