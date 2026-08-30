Widzew Łódź pokonany przez Lecha Poznań (2:3). Błąd bramkarza zadecydował

Szybkie prowadzenie Lecha

Mecz w Łodzi rozpoczął się od zdecydowanych ataków mistrzów Polski. Już w 6. minucie Antoni Kozubal wpisał się na listę strzelców, wykorzystując świetne dogranie Patrika Walemarka. Szwedzki pomocnik był również kluczowy przy drugiej bramce dla gości, dogrywając piłkę w pole karne.

W 22. minucie Allahyar Sayyadmanesh z bliskiej odległości pokonał Bartłomieja Drągowskiego, podwyższając prowadzenie na 2:0. Widzew Łódź znalazł się w trudnej sytuacji, jednak nie zamierzał rezygnować z walki o punkty na własnym stadionie.

Pogoń Widzewa za remisem

Łodzianie szybko odpowiedzieli na stratę drugiej bramki. W 27. minucie Karol Świderski wykorzystał błąd obrony Lecha i precyzyjnym strzałem zdobył bramkę kontaktową. Pierwsza połowa zakończyła się wynikiem 1:2, dając nadzieję gospodarzom na odwrócenie losów spotkania.

Druga połowa przyniosła kontynuację ataków Widzewa. W 53. minucie Mariusz Fornalczyk zdołał wyrównać stan meczu, wykorzystując niepewną interwencję bramkarza gości. Zespół z Łodzi po strzeleniu drugiej bramki zaczął koncentrować się na defensywie, co pozwoliło Lechowi na przejęcie inicjatywy.

Dramatyczna końcówka meczu?

Ostatnie minuty spotkania przyniosły mnóstwo emocji. W doliczonym czasie gry sędzia po analizie VAR odwołał rzut karny dla Widzewa. Wydawało się, że mecz zakończy się podziałem punktów, jednak losy spotkania rozstrzygnęły się w najmniej oczekiwany sposób.

W 96. minucie Bartłomiej Drągowski popełnił fatalny błąd, próbując wybić piłkę przed polem karnym. Z tej pomyłki skorzystał Luis Palma, który skierował futbolówkę do pustej bramki, zapewniając Lechowi zwycięstwo 3:2. Widzew, mimo ambitnej walki, po raz kolejny nie zdołał wygrać u siebie w tym sezonie.