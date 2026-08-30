Gol Ewy Pajor dla FC Barcelony. Kto jeszcze ustalił wynik spotkania?

Mocne otwarcie sezonu hiszpańskiej ekstraklasy

FC Barcelona udanie zainaugurowała nowe rozgrywki hiszpańskiej ekstraklasy kobiet, wygrywając przed własną publicznością aż 5:0. Katalońska drużyna zdominowała zawodniczki Costa Adeje Tenerife i szybko przejęła kontrolę nad meczem. Strzelanie w tym spotkaniu rozpoczęło się jeszcze w pierwszej połowie rywalizacji. Wynik na korzyść gospodyń otworzyła w 27. minucie Caroline Graham.

Zaledwie dwanaście minut po pierwszym trafieniu prowadzenie miejscowego zespołu podwyższyła Claudia Pina. Gospodynie schodziły na przerwę z bezpieczną przewagą dwóch bramek nad swoimi ligowymi rywalkami. Obraz gry po zmianie stron boiska nie uległ żadnej zmianie. Piłkarki z Katalonii nadal dyktowały warunki, co wkrótce zaowocowało kolejnymi zmianami rezultatu.

Kiedy Ewa Pajor zdobyła swoją bramkę?

Początek drugiej połowy przyniósł trzecie trafienie dla gospodyń, którego autorką została Ewa Pajor. Polska zawodniczka skutecznie wpisała się na listę strzelczyń w 48. minucie rywalizacji. Niedługo później, bo w 52. minucie, czwartą bramkę dla miejscowej drużyny dorzuciła Renee van Asten. Strzelecką passę w inauguracyjnym starciu zamknęła w 63. minucie Irene Paredes, ustalając końcowy wynik na 5:0.

Dzięki tak okazałemu zwycięstwu zawodniczki z Katalonii zostały pierwszymi liderkami tabeli na starcie sezonu. W trwających rozgrywkach zespół przystępuje do obrony mistrzowskiego tytułu w ekstraklasie. Oprócz krajowego podwórka, piłkarki z Hiszpanii będą również bronić najcenniejszego klubowego trofeum w Lidze Mistrzyń. Triumf w pierwszej kolejce stanowi udany początek zmagań na wielu frontach.