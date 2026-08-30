Falubaz wygrywa lubuskie derby. Emocjonujący mecz pełen zwrotów akcji

Derby od początku trzymały w napięciu

Pierwsze biegi należały do gości, którzy m.in. dzięki wygranej 5:1 pary juniorów objęli wczesne prowadzenie. Gospodarze szybko jednak odrobili straty. Trzeci bieg zakończył się zwycięstwem Przemysława Pawlickiego i Andrzeja Lebiediewa (5:1), a po czwartym wyścigu na tablicy widniał wynik 13:11 dla Stali Gorzów.

W piątym biegu, powtórzonym po upadku Dominika Kubery, duet gospodarzy zwyciężył 5:1, dając Falubazowi pierwsze prowadzenie (16:14). Po dziesiątym wyścigu, w którym wykluczony został Pawlicki, Stal zdołała doprowadzić do wyrównania stanu meczu - 30:30. Walka toczyła się punkt za punkt do samego końca fazy zasadniczej spotkania, która zakończyła się remisem 39:39 po pewnej wygranej gorzowskiej pary Anders Thomsen i Adam Bednar.

Wyścigi nominowane zdecydowały o triumfie Falubazu

Kluczowy dla losów meczu okazał się 14. bieg. Został on przerwany po upadku Czecha Adama Bednara w wyniku kontaktu z Pawlickim. Sędzia zawodów, Michał Sasień, wykluczył z powtórki reprezentanta Stali. Przed wznowieniem wyścigu doszło do zamieszania na trybunach, które wymagało interwencji ochrony. W powtórce osamotniony Mathias Pollestad, mimo zaciętej walki, uległ parze Pawlicki - Kubera (5:1), co znacznie przybliżyło gospodarzy do zwycięstwa.

W decydującym, 15. biegu, Leon Madsen (najlepiej punktujący zawodnik Falubazu - 13 pkt) wraz z Lebiediewem pokonali 4:2 duet Thomsen - Paweł Przedpełski, ustalając końcowy wynik na 48:42. Rewanż zaplanowano na 4 września w Gorzowie Wielkopolskim. Zwycięzca dwumeczu zapewni sobie utrzymanie w ekstralidze, natomiast przegrany powalczy o siódme miejsce, dające prawo gry w barażu. Były to 109. żużlowe derby Ziemi Lubuskiej, z których 61 wygrała Stal, 42 Falubaz, a sześć zakończyło się remisem.