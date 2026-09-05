US Open. Wyniki 32. rundy turnieju kobiet

Źródło PAP
Źródło PAP
Redakcja ESKA.pl
2026-09-05 1:15

Poznaliśmy wyniki piątkowych meczów 32. rundy singla kobiet w wielkoszlemowym turnieju US Open. Dowiedz się, jak zakończyły się zmagania tenisistek na kortach w Nowym Jorku podczas jednego z najważniejszych wydarzeń w świecie tenisa.

Nogi tenisistki na korcie i rakieta uderzająca w piłkę. O wynikach turnieju US Open przeczytasz na serwisie Eska.
Autor: Redaktor internetowy/ Wygenerowane przez AI Nogi tenisistki w beżowych butach na niebieskim korcie podczas zagrania piłki rakietą.

US Open wyniki kobiet

W piątek odbyły się mecze 32. rundy singla kobiet w wielkoszlemowym turnieju tenisowym US Open. Zmagania na nowojorskich kortach dostarczyły kibicom wielu sportowych emocji. Tenisistki walczyły o awans do kolejnej fazy jednego z najbardziej prestiżowych turniejów na świecie.

Wielkoszlemowy turniej US Open to jedno z najważniejszych wydarzeń w kalendarzu rozgrywek tenisowych. Wyniki 32. rundy singla kobiet kształtują dalszą drabinkę turniejową. Fani tenisa na całym świecie z zapartym tchem śledzą zmagania swoich faworytek.

Kto zagra w kolejnej rundzie?

Rywalizacja w 32. rundzie singla kobiet podczas turnieju US Open była niezwykle zacięta. Piątkowe mecze wyłoniły zawodniczki, które awansowały do dalszej fazy rozgrywek. Kolejne spotkania zapowiadają się równie emocjonująco dla wszystkich miłośników tenisa.

Turniej US Open w Nowym Jorku to nie tylko sportowe emocje, ale także ogromny prestiż dla każdej tenisistki. Zwycięstwa w wielkoszlemowych zmaganiach to marzenie każdej zawodniczki startującej w zawodach. Kibice mogą spodziewać się jeszcze wielu niespodzianek na kortach Flushing Meadows.

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