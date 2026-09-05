Ekstraliga żużlowa. Stelmet Falubaz z utrzymaniem

Utrzymanie dla zespołu z Zielonej Góry

Mimo przegranej w rewanżu 43:47, to Stelmet Falubaz Zielona Góra zapewnił sobie utrzymanie w ekstralidze żużlowej. W pierwszym spotkaniu play down zielonogórzanie wygrali na własnym torze 48:42, co ostatecznie zadecydowało o ich sukcesie w dwumeczu. Spotkanie w Gorzowie dostarczyło kibicom wielu emocji, a na trybunach zasiadło 12 955 widzów.

Gezet Stal Gorzów po tym spotkaniu musi przygotować się do walki o niższe lokaty. Gorzowian czeka rywalizacja o miejsca 7-8, w której zmierzą się z Włókniarzem Częstochowa. Sędzią zawodów był Krzysztof Meyze, a najlepszy czas dnia w pierwszym biegu uzyskał Dominik Kubera - 59,56 s.

Punkty zawodników obu drużyn

Najlepiej w barwach gospodarzy pojechał Anders Thomsen, który zdobył 13 punktów (3,2,3,2,3). Dobry występ zanotowali również Adam Bednar z 9 punktami (t,3,3,0,3) oraz Charles Wright, który również dorzucił 9 „oczek” (2,2,2,1,2). Wśród gości prym wiodło dwóch zawodników: Andrzej Lebiediew wywalczył 11 punktów (1,3,3,3,1), podobnie jak Dominik Kubera, który również zapisał na swoim koncie 11 punktów (3,3,1,3,1,0).

Pozostałe punkty dla Gezet Stali Gorzów zdobyli: Oskar Paluch - 7 (3,3,0,0,1), Paweł Przedpełski - 4 (1,2,1,0), Igor Kordun - 3 (2,1,0,-,-) oraz Mathias Pollestad - 2 (0,1,1). W drużynie Stelmet Falubazu Zielona Góra cenne punkty dołożyli: Leon Madsen - 10 (2,1,2,3,2), Przemysław Pawlicki - 5 (1,0,2,2,0), Oskar Hurysz - 4 (2,0,0,2), Mitchell McDiarmid - 1 (0,-,-,1) i Damian Ratajczak - 1 (1,0,0).