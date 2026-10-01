Śląsk Wrocław walczy o mistrzostwo. Zaskakujący plan nowego prezesa

Nowy prezes zapowiada walkę o medale

Michał Mazur, który przez kilkanaście lat pracował w piłkarskiej sekcji klubu, przejął obowiązki prezesa koszykarzy. Po dwóch nieudanych sezonach, w których wrocławianie raz nie awansowali do fazy play-off, a rok później odpadli w ćwierćfinale, determinacja w zespole jest ogromna. Włodarze wielokrotnych mistrzów Polski jasno określają cele na nadchodzące miesiące. Podstawowym zadaniem zrewolucjonizowanej drużyny jest powrót na podium krajowych rozgrywek. Działacze z Dolnego Śląska nie wyobrażają sobie kolejnego roku bez znaczących sukcesów.

"- Za długo pracuję w sporcie, aby nie wiedzieć, czym jest pokora i jak ważna jest w codziennej pracy. Z drugiej strony jesteśmy Śląsk Wrocław, 18-krotny mistrz Polski, naszym pewnym obowiązkiem jest mieć daleko idące ambicje. Biorąc pod uwagę te dwa nieudane sezony, granie o medal jest naszym obowiązkiem – przyznał w rozmowie z PAP nowy prezes klubu."

Nowym szkoleniowcem zespołu z Dolnego Śląska został utytułowany Izraelczyk Danny Franco. Trener ten w przeszłości prowadził czołowe ekipy ze swojego kraju, w tym Hapoel Jerozolima oraz Hapoel Tel Awiw. W składzie drużyny pozostali dotychczasowi gracze, tacy jak Jakub Nizioł i Błażej Kulikowski, ale zakontraktowano również wielu obcokrajowców. Do zespołu dołączyli zagraniczni zawodnicy, tacy jak Amerykanie Malik Parsons, Anthony Hickey i Devin Robinson oraz Nigeryjczyk John Egbunu. Zwieńczeniem okienka transferowego było pozyskanie Paula Scruggsa, który błyszczał wcześniej w lidze polskiej.

Kiedy zaplanowano inaugurację nowego sezonu?

Przed rozpoczęciem rozgrywek zespół wziął udział w wymagającym turnieju w Londynie, mierząc się z renomowanymi rywalami. Wrocławianie ulegli słynnemu Żalgirisowi Kowno 56:86 oraz drużynie London Lions 78:96, a w ostatnim meczu kontrolnym przegrali z MKS Dąbrowa Górnicza 79:85. Sezon ligowy zbliża się wielkimi krokami, a kibice z niecierpliwością oczekują pierwszych spotkań swojej drużyny o stawkę. Początek nadchodzących zmagań może być wymagający ze względu na konieczność zgrania odświeżonej kadry meczowej i występy w Pucharze Europy. Pierwsze mecze mają dać odpowiedź na pytanie o aktualną dyspozycję graczy.

"- W drużynie doszło do wielu zmian, ale trafili do nas jakościowi gracze i liczę, że mieszanka doświadczenia z młodością da dobre rezultaty. Czeka nas wiele meczów i wymagających rywali, w rozgrywkach EuroCup, ale i polskiej lidze. Zeszły sezon nie zakończył się tak, jak chcieliśmy, więc ze sportową złością podchodzimy do kolejnego. Ze wsparciem naszych kibiców, którzy pokazali się w zeszłym roku ze znakomitej strony, możemy osiągnąć naprawdę dużo – dodał kapitan Śląska."

Wrocławianie rozpoczną zmagania od serii trzech trudnych wyjazdów, testując nową formę na obcych parkietach. Pierwszy gwizdek zabrzmi już 4 października podczas starcia z AMW Arką Gdynia, po czym nastąpią mecze z Kingiem Szczecin oraz MKS Dąbrowa Górnicza. Przed własną publicznością koszykarze zaprezentują się dopiero w czwartej kolejce rozgrywek ekstraklasy. Domowa inauguracja sezonu została zaplanowana na 24 października, kiedy to rywalem gospodarzy będzie Astoria Bydgoszcz. Zawodnicy deklarują pełne zaangażowanie i sportową złość po dwóch słabszych latach w krajowej elicie.