Turniej WTA w Wuhan. Magdalena Fręch awansuje. Z kim zmierzy się w drugiej rundzie?

Magdalena Fręch awansuje po trudnym meczu

Magdalena Fręch pokonała Mananchayę Sawangkaew 6:3, 7:6 (7-5) w pierwszej rundzie turnieju. Spotkanie na twardych kortach trwało dokładnie godzinę i pięćdziesiąt dziewięć minut. Łodzianka mogła zakończyć ten pojedynek znacznie wcześniej, ale pojawiły się niespodziewane problemy z domknięciem wyniku. Reprezentantka Polski nie wykorzystała trzech piłek meczowych przy stanie 5:3.

Kolejna szansa na zakończenie rywalizacji pojawiła się przy wyniku 5:4. Polka miała własny serwis, jednak ponownie nie zdołała wygrać decydującej piłki. Ostatecznie o losach drugiego seta musiał zadecydować zacięty tie-break. W nim lepsza okazała się zawodniczka z Łodzi, gwarantując sobie pewny awans.

Kiedy dojdzie do polskiego starcia?

W drugiej rundzie rywalką łodzianki będzie rozstawiona z numerem siódmym Iga Świątek. Wyżej notowana z polskich tenisistek w pierwszej rundzie miała tak zwany wolny los. Obie zawodniczki spotkały się do tej pory na korcie tylko jeden raz. W 2022 roku w Warszawie zdecydowanie lepsza była Iga Świątek, wygrywając bez problemu 6:1, 6:2.

Warto przypomnieć, że triumfatorka z pierwszej rundy dostała się do drabinki jako szczęśliwa przegrana. Polka skorzystała na wycofaniu się kontuzjowanej Ukrainki Ołeksandry Olijnykowej. W turnieju wystąpi również rozstawiona z numerem szesnastym Maja Chwalińska, która zagra z Mayar Sherif. Magda Linette odpadła w kwalifikacjach singla, natomiast w deblu polska finalistka tegorocznego French Open połączy siły z Czeszką Nikolą Bartunkovą, by zmierzyć się z belgijsko-rosyjską parą Elise Mertens i Dianą Sznajder.