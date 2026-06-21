Tarik Karić zawodnikiem Rakowa Częstochowa. Zobacz szczegóły transferu

Nowy bramkarz z Bośni

Raków Częstochowa poinformował o pozyskaniu Tarika Karicia, nowego bramkarza pochodzącego z Bośni i Hercegowiny. Młody zawodnik ma 197 cm wzrostu i we wrześniu skończy 21 lat. Swoją piłkarską przygodę rozpoczął w zespole FK Famos, a następnie szkolił się w drużynie Željezničar Sarajewo.

W ostatnich latach reprezentował barwy austriackiego klubu SV Kapfenberg oraz bośniackich ekip: GOSK Gabela i Velež Mostar. W minionym sezonie Karić został wyróżniony tytułem najlepszego bramkarza bośniackiej ekstraklasy. Przeszedł on do Rakowa w ramach transferu definitywnego, wiążąc się czteroletnim kontraktem do 30 czerwca 2030 roku, z opcją jego przedłużenia na kolejny sezon.

Kto zagra w Rakowie Częstochowa?

W nowym zespole Karić ma za zadanie wypełnić lukę po Oliwierze Zychu, który po rocznym wypożyczeniu wraca do Aston Villi Birmingham. Jego głównym konkurentem w walce o miejsce między słupkami będzie Kacper Trelowski. Karić jest trzecim bramkarzem z Bośni i Hercegowiny, który trafił do klubu spod Jasnej Góry, dołączając do grona, w którym byli wcześniej Vladan Kovačević i Muhammad Šahinović.

Letnie okienko transferowe przyniosło też inne wzmocnienia w częstochowskiej drużynie. Do zespołu dołączyli wcześniej Dieudonne Gaucho Debohi, 25-letni obrońca z Wybrzeża Kości Słoniowej (poprzednio SM Caen) oraz Oliwier Kwiatkowski, 21-letni pomocnik wykupiony z Polonii Bytom. Z klubem pożegnali się natomiast wieloletni gracze, w tym Zoran Arsenić, który przeniósł się do Legii Warszawa, oraz Ivi Lopez.