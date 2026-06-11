Turniej ATP w 's-Hertogenbosch z awansem Majchrzaka. Z kim Polak zagra w ćwierćfinale?

Szybkie zwycięstwo Kamila Majchrzaka w Holandii

Polski tenisista awansował do ćwierćfinału turnieju rangi ATP 250 na kortach trawiastych w 's-Hertogenbosch. Kamil Majchrzak zmierzył się na tym etapie rozgrywek z australijskim kwalifikantem Jamesem McCabe'em. Spotkanie trwało niespełna godzinę i zakończyło się imponującym wynikiem 6:0, 6:3. Rywal z antypodów nie miał szans na nawiązanie wyrównanej walki w pierwszej partii. W drugim secie Australijczyk dotrzymał kroku Polakowi tylko do stanu 3:2.

Po wyrównanym początku drugiej partii McCabe stracił własne podanie. Piotrkowianin zajmujący obecnie 76. miejsce w rankingu błyskawicznie wykorzystał stratę serwisu przeciwnika. Kolejnym rywalem reprezentanta Polski będzie zwycięzca pojedynku pomiędzy Felixem Augerem-Aliassime'em a Martonem Fucsovicsem. Kanadyjczyk jest najwyżej rozstawionym tenisistą w całej holenderskiej imprezie. Węgierski zawodnik natomiast wyeliminował wcześniej Huberta Hurkacza w pierwszej rundzie, wygrywając 3:6, 7:6 (7-5), 7:6 (7-4).

Jak gra Hubert Hurkacz w deblu?

Wrocławianin nie pożegnał się całkowicie z holenderskim turniejem i nadal uczestniczy w rywalizacji par. Hubert Hurkacz występuje tam w duecie z kanadyjskim tenisistą Gabrielem Diallo. W poniedziałek polsko-kanadyjska para awansowała do ćwierćfinału zawodów na kortach trawiastych. Zawodnicy odnieśli bardzo cenne zwycięstwo nad duetem rozstawionym w turnieju z numerem trzecim. Pokonani to reprezentant Indii Yuki Bhambri oraz Nowozelandczyk Michael Venus.

Poniedziałkowe spotkanie deblowe zakończyło się po trzysetowej walce wynikiem 3:6, 6:4, 14-12. Przed polskim tenisistą i jego kanadyjskim partnerem kolejne ważne wyzwanie na holenderskich kortach. Ich przeciwnikami w następnej rundzie będą bezpośredni reprezentanci gospodarzy imprezy. Ćwierćfinałowy mecz deblowy z udziałem Polaka zostanie rozegrany w najbliższy czwartek. Rywalami w walce o awans do półfinału będą Holendrzy Sander Arends oraz David Pel.