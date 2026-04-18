Turniej ATP w Monachium. Kto zagra w decydującym starciu o tytuł?

Flavio Cobolli zaskoczył w Turnieju ATP w Monachium

W półfinale Turnieju ATP w Monachium doszło do jednej z największych niespodzianek, gdy Włoch Flavio Cobolli pokonał najwyżej rozstawionego Niemca Alexandra Zvereva. Zverev, obrońca tytułu i jeden z trzech najlepszych tenisistów świata, musiał uznać wyższość rywala. Cobolli zwyciężył w dwóch setach, oddając swojemu przeciwnikowi jedynie sześć gemów, co świadczy o jego dominacji na korcie. Było to pierwsze zwycięstwo Cobolliego nad zawodnikiem z czołowej trójki rankingu ATP.

Niespełna 24-letni Flavio Cobolli, zajmujący 16. miejsce w rankingu ATP, stanął przed historyczną szansą. To dla niego moment przełomowy, ponieważ w niedzielnym finale będzie miał okazję zdobyć czwarty tytuł w swojej zawodowej karierze. Droga do tego osiągnięcia wiodła przez pokonanie faworyta gospodarzy, co z pewnością dodało mu pewności siebie przed decydującym starciem. Jego występ w Monachium jest dowodem na rosnącą formę i aspiracje młodego włoskiego tenisisty.

Ben Shelton również w finale. Kto ma lepszy bilans?

W drugim półfinale Turnieju ATP w Monachium, Amerykanin Ben Shelton, rozstawiony z numerem czwartym, zmierzył się ze Słowakiem Alexem Molcanem. Shelton pewnie pokonał rywala wynikiem 6:3, 6:4, zapewniając sobie awans do finału. Młody amerykański tenisista potwierdził swoją wysoką formę, kontynuując udane występy na europejskich kortach ziemnych. Jego stabilna gra i skuteczność były kluczowe dla osiągnięcia kolejnego ważnego etapu w turnieju.

Ben Shelton, podobnie jak Cobolli, ma na koncie cztery tytuły w karierze. Co ciekawe, rok temu w Monachium Amerykanin również dotarł do finału, gdzie musiał uznać wyższość Alexandra Zvereva. Nadchodzące starcie z Flavio Cobollim będzie ich szóstym bezpośrednim pojedynkiem, a dotychczasowy bilans przemawia na korzyść Sheltona 3-2. To zapowiada niezwykle zacięty i emocjonujący finał, w którym obaj zawodnicy będą walczyć o swój kolejny triumf w cyklu ATP Tour.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.