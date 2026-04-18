Finał turnieju WTA w Rouen. Kto triumfuje w starciu faworytki z kwalifikantką?

Marta Kostiuk pewnie w finale turnieju WTA w Rouen

Marta Kostiuk, reprezentantka Ukrainy, awansowała do finału turnieju WTA 250 w Rouen po dominującym zwycięstwie. W półfinale pokonała Niemkę Tatjanę Marię wynikiem 6:3, 6:0, demonstrując świetną formę. Kostiuk od początku kontrolowała przebieg meczu, nie dając rywalce wielu szans na odwrócenie losów spotkania. Jej trenerką jest Sandra Zaniewska, która przygotowywała ją do tej rywalizacji.

Dla Kostiuk to szansa na zdobycie drugiego tytułu mistrzowskiego w karierze. Jej poprzednie zwycięstwo miało miejsce w 2023 roku, kiedy triumfowała w turnieju w Austin. Zwycięstwo w Rouen umocniłoby jej pozycję w światowym rankingu, potwierdzając jej rosnące ambicje. Kijowianka liczy na powtórzenie sukcesu z ubiegłego sezonu, który był przełomowy dla jej kariery.

Niespodzianka w Rouen: Kto wygra ukraiński finał?

Weronika Podrez, druga ukraińska tenisistka w finale, awansowała do decydującego meczu dzięki walkowerowi Rumunki Sorany Cirstei. 19-latka, która do turnieju głównego przebiła się przez kwalifikacje, już samą grą w finale osiągnęła największy sukces w swojej karierze. Jej droga do tego etapu jest inspirującym przykładem determinacji i talentu młodej zawodniczki. Udział w finale w Rouen to dla niej z pewnością nowe doświadczenie.

W niedzielnym finale Marta Kostiuk będzie zdecydowaną faworytką. 23-letnia Kostiuk zajmuje 28. miejsce w rankingu WTA, podczas gdy Podrez plasuje się na 209. pozycji. Różnica w rankingu jest znacząca i podkreśla rangę tego wydarzenia dla młodszej tenisistki. Warto przypomnieć, że rok temu turniej w Rouen wygrała inna Ukrainka, Elina Switolina, co dodaje kontekstu do tegorocznego sukcesu kraju.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.