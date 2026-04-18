Ekstraklasa: Widzew w strefie spadkowej. Co poszło nie tak?

Trener Widzewa: Najgorszy scenariusz

Szkoleniowiec Widzewa, Aleksandar Vuković, ocenił, że mecz przeciwko Radomiakowi Radom przez pierwsze 80 minut układał się zgodnie z planem jego zespołu. Stwierdził, że gra była wyrównana, z groźnymi okazjami dla obu stron, a jego drużyna objęła prowadzenie. Następnie przez pewien czas Widzew kontrolował wynik i miał szanse na podwyższenie na 2:0, czego jednak nie udało się zrobić.

Po stracie bramki, którą Vuković docenił za kunszt strzelca, Radomiak zyskał przewagę mentalną. W jednej z chaotycznych akcji gospodarze zdobyli zwycięską bramkę. Trener przyznał, że dla Widzewa był to najgorszy możliwy scenariusz, choć zarazem jeden z przewidywalnych, który trzeba zaakceptować. Widzew oddał tylko dwa celne strzały w całym meczu.

Walka o utrzymanie w Ekstraklasie trwa?

Aleksandar Vuković zaznaczył, że po dotkliwej porażce w Radomiu sytuacja jego zespołu jest trudna, jednak walka o utrzymanie w Ekstraklasie nie jest jeszcze zakończona. Podkreślił, że choć to pierwsza przegrana w sześciu meczach, na obecną pozycję Widzewa wpłynęło wcześniejsze 13 porażek w 23 spotkaniach. Vuković wziął odpowiedzialność za sytuację zespołu, odkąd objął posadę w Łodzi.

Trener Radomiaka, Bruno Baltazar, był w znacznie lepszym nastroju. Portugalczyk określił mecz jako trudny i emocjonalny, wskazując na wagę spotkania dla obu drużyn. Jego zespół rozpoczął agresywnie, a po początkowych 10-15 minutach przejął kontrolę nad grą, nie pozwalając rywalom na stworzenie dużego zagrożenia. Baltazar polecił swoim zawodnikom atakowanie pola karnego ze skrzydeł, co przyniosło efekt po taktycznym błędzie Widzewa.

Baltazar podkreślił niesamowitą reakcję swojej drużyny po stracie bramki, która ani na moment nie zwątpiła. Dzięki silnemu wsparciu kibiców udało się zdobyć zwycięskie bramki. Trener zaznaczył, że zdobyte trzy punkty są ważne, ale drużyna musi kontynuować ciężką pracę w kolejnych spotkaniach, aby zrealizować główny cel, jakim jest utrzymanie się w Ekstraklasie. Zapowiada się zacięta walka do samego końca sezonu, co potwierdzają również wcześniejsze słowa trenera Widzewa.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.