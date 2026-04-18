Finał ATP w Barcelonie: Rublow i Fils zmierzą się w walce o tytuł. Kto okaże się lepszy w Hiszpanii?

Droga Rublowa i Filsa do finału

Andriej Rublow, jeden z faworytów turnieju ATP w Barcelonie, pokonał Serba Hamada Medjedovica w trzech setach. Mecz półfinałowy był pełen zwrotów akcji, gdzie rozstawiony z numerem piątym Rosjanin musiał odrabiać straty po przegraniu pierwszej partii wynikiem 3:6. Jego determinacja na korcie pozwoliła mu przejąć kontrolę i zwyciężyć w kolejnych setach 6:2, 6:2, zapewniając sobie miejsce w decydującym starciu.

Podobnie Arthur Fils, występujący z numerem dziewiątym, również musiał stoczyć trzysetową batalię o awans do finału. Francuz zmierzył się z Hiszpanem Rafaelem Jodarem, również przegrywając pierwszy set spotkania 3:6. Mimo początkowych trudności, Fils zdołał odwrócić losy meczu, wygrywając następne sety 6:3, 6:2 i pokazując swoją odporność psychiczną oraz tenisowe umiejętności na nawierzchni ziemnej.

Stawka finału ATP w Barcelonie

Dla Andrieja Rublowa zbliżający się finał to szansa na zdobycie osiemnastego tytułu w karierze, co byłoby znaczącym osiągnięciem w jego dorobku. Rosyjski tenisista, znany ze swojego agresywnego stylu gry i potężnego forhendu, dąży do umocnienia pozycji w światowej czołówce. Zwycięstwo w Barcelonie potwierdziłoby jego wysoką formę i stanowiłoby ważny punkt w sezonie na kortach ziemnych przed nadchodzącymi turniejami wielkoszlemowymi.

Arthur Fils natomiast, ma na swoim koncie trzy profesjonalne tytuły, a triumf w Barcelonie byłby jego czwartym, co znacząco wpłynęłoby na jego ranking ATP. Młody Francuz pokazał już swój potencjał, a kolejny sukces podkreśliłby jego dynamiczny rozwój i aspiracje do czołówki. Mecz finałowy będzie również okazją do poprawienia bilansu bezpośrednich starć z Rublowem, który obecnie wynosi 1-1, dodając dodatkowego smaku rywalizacji.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.