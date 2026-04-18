Ekstraklasa: Radomiak – Widzew 2:1. Czy "Zieloni" ostatecznie odwrócili losy meczu?

Początek meczu Radomiak – Widzew i nieuznany gol

W kluczowym spotkaniu Ekstraklasy, obydwa zespoły rozpoczęły mecz z dużą determinacją, walcząc o utrzymanie w najwyższej lidze. Widzew Łódź odważnie zaatakował już w pierwszych akcjach, a Emil Kornvig oddał minimalnie niecelny strzał. W 14. minucie Sebastian Bergier stanął przed szansą pokonania Filipa Majchrowicza, jednak jego uderzenie było zbyt słabe. Atakujący Widzewa nie wykorzystał tej dobrej okazji, trafiając piłkę prosto w środek bramki.

Radomianie odpowiedzieli po około trzydziestu minutach gry, tworząc własne okazje pod bramką rywala. Jan Grzesik celnie dograł spod końcowej linii, ale Abdoul Tapsoba, który zastąpił Mauridesa w składzie, nie zdołał trafić w bramkę. W 38. minucie Vasco Lopes umieścił piłkę w siatce, jednak sędzia anulował gola z powodu spalonego skrzydłowego Radomiaka. Ta faza meczu wyraźnie pokazała, że gospodarze zaczęli zyskiwać przewagę.

Przełom w meczu i spektakularna pogoń Radomiaka

Początek drugiej połowy również należał do gospodarzy, którzy dłużej utrzymywali się przy piłce i inicjowali groźniejsze ataki na bramkę rywala. Mimo dominacji Radomiaka, to Widzew Łódź w 58. minucie niespodziewanie objął prowadzenie. Albańczyk Juljan Shehu zagrał piłkę w kierunku Sebastiana Bergiera, ale interweniujący Christos Donis skierował ją do własnej bramki. Samobójcze trafienie Greka zaskoczyło wszystkich na stadionie.

Po stracie gola, Radomiak Radom przez kilkanaście następnych minut nie był w stanie przeprowadzić żadnej groźnej akcji. Dopiero w końcówce spotkania gospodarze zdecydowanie przycisnęli, szukając wyrównania. W 81. minucie Steve Kapuadi w ostatniej chwili zablokował strzał Roberta Alvesa, jednak chwilę później Szwajcar huknął z woleja pod poprzeczkę. Bartłomiej Drągowski był bez szans, a wynik meczu zmienił się na 1:1.

Historyczny gol Luquinhasa i koniec serii Widzewa?

Po wyrównaniu mecz stał się niezwykle nerwowy, pełen fauli i wzajemnych przepychanek między zawodnikami. W 90. minucie po główce Mauridesa piłka odbiła się od słupka, co zapowiadało dramatyczną końcówkę spotkania. Emocje sięgały zenitu, gdy Samuel Kozlovsky zagrał piłkę ręką tuż przed polem karnym, dając Radomiakowi szansę na rzut wolny.

Alves z rzutu wolnego trafił w mur, a strzał Wolskiego został zablokowany, co utrzymywało wynik w napięciu. Salifou Soumah, próbując dośrodkować, trafił w poprzeczkę, jednak szczęśliwie piłka spadła pod nogi Luquinhasa. Brazylijczyk, stojąc tuż przed linią bramkową, skierował ją do siatki, zdobywając swojego pierwszego gola dla Radomiaka i zapewniając drużynie zwycięstwo 2:1. Tym samym "Zieloni" przerwali serię pięciu meczów bez wygranej, podczas gdy Widzew, który nie wykorzystał szansy wydostania się ze strefy spadkowej, poniósł pierwszą porażkę pod wodzą trenera Aleksandra Vukovicia.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.