Nowa hala dla Aluron CMC Warta Zawiercie. Kiedy powstanie wyczekiwany obiekt?

Koszty i pojemność nowej areny w Zawierciu

Inwestycja w nową infrastrukturę sportową w Zawierciu wyceniana jest na blisko 130 milionów złotych. Postępowanie przetargowe ruszy w lipcu i zostanie przeprowadzone w formule zaprojektuj i buduj. Obecnie brakuje informacji dotyczących dokładnego terminu oddania obiektu do użytku. Wiadomo natomiast, że mecze siatkarskie z trybun obejrzy 3395 kibiców. Pojemność areny podczas wydarzeń o charakterze artystycznym ulegnie zwiększeniu do ponad czterech tysięcy miejsc.

Wewnątrz budynku zaplanowano stworzenie dodatkowej przestrzeni, obejmującej między innymi ściankę wspinaczkową oraz salę treningową. Podziemny parking zostanie przystosowany do pełnienia funkcji schronu w sytuacjach kryzysowych. Oprócz rozgrywek sportowych, obiekt posłuży do organizacji targów i konferencji. Będą w nim odbywały się również koncerty muzyczne oraz różnego rodzaju wydarzenia miejskie.

– Nowoczesna hala będzie centralnym elementem wielofunkcyjnego kompleksu sportowo-rekreacyjnego, projektowanego z myślą o mieszkańcach Zawiercia oraz organizacji wydarzeń o randze regionalnej, krajowej i międzynarodowej – podkreśliła prezydent miasta Anna Nemś, cytowana w komunikacie.

Gdzie obecnie gra Aluron CMC Warta Zawiercie?

Klub z województwa śląskiego od momentu awansu do PlusLigi w 2017 roku mierzy się z problemami infrastrukturalnymi. Obecna hala sportowa w Zawierciu jest zbyt mała i nie spełnia wszystkich wymogów rozgrywkowych. Z tego powodu drużyna musi rozgrywać mecze pucharowe w Sosnowcu. Tamtejszy obiekt gościł również siatkarzy podczas spotkań w fazie play off rodzimej ekstraklasy.

Drużyna prowadzona przez trenera Michała Winiarskiego zdobyła w minionym sezonie historyczny tytuł mistrza Polski. Zawodnicy popularnej „Jurajskiej Armii” pokonali w decydującej rywalizacji zespół Bogdanka LUK Lublin wynikiem 3-2 w meczach. Siatkarze z Zawiercia dotarli także do finału Ligi Mistrzów. W decydującym spotkaniu rozegranym w Turynie ulegli włoskiej drużynie Sir Sicoma Monini Perugia 0:3, kończąc zmagania na drugim miejscu.