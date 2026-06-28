Tajemnicza decyzja o braku wizy

Michel Kuka Mboladinga nie mógł wspierać swojej drużyny narodowej podczas spotkania w amerykańskiej Atlancie. Władze Stanów Zjednoczonych odrzuciły jego wniosek o dokumenty wjazdowe w wyniku standardowej procedury weryfikacyjnej. Oficjalne powody tej odmowy nie zostały podane do publicznej wiadomości. Dziennikarze sugerują, że restrykcje mogą wynikać z obaw o zdrowie podróżujących i regionalnych ognisk wirusa eboli w Afryce. Nie ma żadnych dowodów na kryminalną przeszłość afrykańskiego sympatyka.

Słynny fan, znany szerzej jako Lumumba Vea, opuścił tym samym najważniejsze wydarzenie w historii tamtejszego futbolu. Reprezentacja Demokratycznej Republiki Konga pokonała w tym meczu Uzbekistan wynikiem 3:1. Ten historyczny triumf zapewnił afrykańskiej drużynie pierwszy w dziejach awans do fazy pucharowej piłkarskich mistrzostw świata. Wcześniej Mboladinga dopingował swoich rodaków podczas starcia z Kolumbią w meksykańskiej Guadalajarze. Tamtejsi fani zgotowali mu wyjątkowo ciepłe i entuzjastyczne powitanie.

Kim jest słynny kibic DR Konga?

Hiszpański dziennik sportowy AS określa Michela Kukę Mboladingę mianem jednego z najbardziej rozpoznawalnych fanów na świecie. Mężczyzna zyskał międzynarodową popularność podczas turnieju o Puchar Narodów Afryki w 2025 roku. Jego wyjątkowy styl polega na staniu w całkowitym bezruchu przez pełne dziewięćdziesiąt minut meczu. Zawsze ma przy tym wyciągniętą rękę, co stanowi hołd dla Patrice'a Lumumby. Taka forma dopingu mocno odróżnia się od tradycyjnej i żywiołowej ekspresji afrykańskich trybun.

Kibic występuje na stadionach ubrany w tradycyjne barwy narodowe Demokratycznej Republiki Konga. Często zajmuje miejsce na specjalnym podwyższeniu, aby być doskonale widocznym dla całego tłumu. Kamery telewizyjne wielokrotnie pokazują jego milczące i niezwykle symboliczne wsparcie dla drużyny narodowej. Wielu obserwatorów sportowych nazywa go z tego powodu żywym posągiem futbolu. Postawa Lumumby Vea ma w założeniu symbolizować historyczną tożsamość oraz narodową dumę całego afrykańskiego państwa.