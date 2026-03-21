Turecka liga koszykarzy. Loyd błyszczy, lecz zespół Ponitki górą w derbach Stambułu

Występ Loyda i Ponitki w derbach Stambułu

Jordan Loyd, reprezentant Polski, zaprezentował się jako najskuteczniejszy koszykarz Anadolu Efesu w 23. kolejce tureckiej superligi. Uzyskał on 24 punkty, co było jego najlepszym wynikiem w tym spotkaniu. Mimo to jego zespół uległ w derbach Stambułu drużynie Mateusza Ponitki, Bahcesehir College, wynikiem 76:85.

Ponitka, kapitan polskiej kadry, spędził na parkiecie 21 minut, notując pięć punktów, cztery zbiórki oraz cztery asysty. Zwycięstwo Bahcesehir College było ich piątym z rzędu, co umocniło pozycję drużyny w tabeli. To spotkanie miało istotne znaczenie dla obu zespołów w kontekście walki o czołowe miejsca.

Sytuacja w tabeli tureckiej superligi

Amerykanin z polskim paszportem, znany jako czołowy strzelec biało-czerwonych, grał przez niemal 34 minuty. Jego skuteczność rzutowa obejmowała cztery z pięciu rzutów za dwa punkty, dwa z sześciu za trzy, a także sto procent skuteczności z linii rzutów wolnych, trafiając wszystkie 10 prób. Loyd zanotował również dwie zbiórki i jedną asystę. Był to jeden z jego najlepszych występów indywidualnych w sezonie.

Po tej kolejce Bahcesehir College ma na koncie 17 zwycięstw, co zapewnia im trzecią lokatę w lidze. Anadolu Efes, występujący także w Eurolidze, posiada bilans 14-9 i plasuje się na piątym miejscu. Liderem tureckiej superligi pozostaje Fenerbahce Stambuł z 20 zwycięstwami i 2 porażkami, natomiast drugie miejsce zajmuje Besiktas z bilansem 18-4.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.