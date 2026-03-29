Tomasz Kędziora i Wiktoria Stecyk. Zjawiskowa modelka skradła serce reprezentanta Polski

Historia miłości polskiego defensora Tomasza Kędziory i pochodzącej z Ukrainy modelki Wiktorii Stecyk.

Zakochani skrzyżowali swoje drogi w Kijowie podczas występów gracza w miejscowym Dynamie, a ich relacja bardzo dynamicznie się rozwijała.

Oświadczyny w Zjednoczonych Emiratach Arabskich oraz ekskluzywna uroczystość weselna, o której szeroko rozpisywała się prasa.

Sprawdź, jak na co dzień prezentuje się zjawiskowa Wiktoria, jedna z najbardziej szykownych partnerek naszych graczy.

Historia tej pary ma swój początek w 2017 roku, po transferze polskiego obrońcy z Lecha Poznań do drużyny Dynama Kijów. Choć początkowo zawodnikowi trudno było przywyknąć do zupełnie nowego środowiska i odmiennej ligi, to właśnie w stolicy Ukrainy poznał swoją przyszłą partnerkę, a miasto to na dłuższy czas stało się ich miejscem do życia. Oficjalne potwierdzenie ich relacji nastąpiło w 2019 roku, kiedy w sieci pojawiły się pierwsze wspólne kadry. Pochodząca zza naszej wschodniej granicy modelka błyskawicznie zaskarbiła sobie sympatię miłośników futbolu, imponując nie tylko atrakcyjnym wyglądem, ale również ogromnym oparciem, jakie dawała piłkarzowi.

W kolejnych miesiącach uczucie między dwojgiem młodych ludzi stawało się coraz silniejsze. Przełomowy moment nadszedł podczas wyjazdu do Zjednoczonych Emiratów Arabskich na przełomie 2020 i 2021 roku. Dokładnie w pierwszy dzień nowego roku, na tle rozświetlonego fajerwerkami dubajskiego nieba, kadrowicz poprosił swoją wybrankę o rękę. Zjawiskowa sceneria sprawiła, że były to wymarzone i niezwykle imponujące zaręczyny. Kobieta bez dłuższego wahania zgodziła się zostać żoną sportowca, a ujęcia upamiętniające tę wyjątkową chwilę natychmiast obiegły internetowe portale.

Status narzeczonych nie towarzyszył im przez długi czas. Zaledwie kilkanaście miesięcy później, we wrześniu 2021 roku, obrońca i modelka stanęli na ślubnym kobiercu w ukraińskiej stolicy. Całe wydarzenie miało miejsce w niezwykle ekskluzywnych wnętrzach pięciogwiazdkowego Fairmont Grand Hotel. Zachwyt gości budziła nie tylko zjawiskowa kreacja panny młodej, ale również olśniewający wystrój sali z kryształowymi żyrandolami oraz pozłacaną zastawą. Przez wiele kolejnych dni tamtejsze i krajowe serwisy informacyjne rozpisywały się o tej iście królewskiej uroczystości.

Kadrowicz przy każdej możliwej okazji zaznacza, jak wielką wartość ma dla niego ognisko domowe oraz nieustanne wsparcie ukochanej kobiety. Obecnie zakochani wciąż cieszą się swoim towarzystwem, realizując pasję do podróżowania i tworząc wspólną przyszłość, w której płynnie przenikają się elementy obu słowiańskich kultur. Poniżej zamieszczono fotografie prezentujące urodę ukraińskiej wybranki naszego reprezentanta.

