Tłumy znanych twarzy na pogrzebie Jacka Magiery. Wśród żałobników nie tylko legendy sportu

- W stolicy odbywa się ostatnie pożegnanie Jacka Magiery, szkoleniowca zmarłego 10 kwietnia.

- W Katedrze Polowej Wojska Polskiego zjawiły się znane postaci ze świata telewizji oraz sportu, aby oddać hołd 49-latkowi.

- Pojawienie się takich postaci jak Robert Lewandowski czy Dariusz Szpakowski dobitnie pokazuje, jak bardzo szanowany był Jacek Magiera.

W warszawskiej Katedrze Polowej Wojska Polskiego odprawiana jest msza żałobna za duszę zmarłego niespodziewanie 10 kwietnia Jacka Magiery. Wnętrze kościoła zgromadziło bliskich, przyjaciół oraz reprezentantów środowiska sportowego, którzy w pełnym skupieniu uczestniczą w ostatnim pożegnaniu. W tłumie żałobników bez problemu można zauważyć liczne osobistości z pierwszych stron gazet, co jednoznacznie dowodzi, z jak wielką stratą mamy do czynienia.

Znane twarze sportu żegnają Jacka Magierę

Pamięć tragicznie zmarłego szkoleniowca postanowił uczcić Robert Lewandowski, pełniący funkcję kapitana piłkarskiej reprezentacji Polski. Jego przyjazd stanowi swoisty symbol solidarności całego piłkarskiego świata. Tuż obok niego w kościele pojawili się zasłużeni dla krajowego futbolu działacze i sportowcy. Wśród zgromadzonych zauważono legendarnego komentatora Dariusza Szpakowskiego, a ponadto cenionych szkoleniowców i dawnych graczy, takich jak Marek Jóźwiak, Jan Urban oraz Piotr Włodarczyk. Na mszy stawili się też reprezentanci młodszego rocznika, a wśród nich Jakub Rzeźniczak i Michał Pazdan.

Co niezwykle istotne, Jacek Magiera wypracował sobie ogromny szacunek wykraczający poza same środowiska piłkarskie. Podczas uroczystości pogrzebowych fotoreporterzy uchwycili również Rafała Maseraka, popularnego tancerza telewizyjnego, co tylko potwierdza, że zmarły był powszechnie szanowanym i otwartym na innych człowiekiem.

Tragiczna śmierć szkoleniowca w Parku Grabiszyńskim

Warto przypomnieć, że wieść o nagłym odejściu Jacka Magiery zszokowała całą Polskę w piątkowy poranek, 10 kwietnia. Z pozoru nic nie zapowiadało najgorszego. Mający 49 lat trener, powszechnie kojarzony z niezwykle zdrowym stylem życia, udał się z samego rana na trening biegowy. W trakcie aktywności fizycznej na terenie wrocławskiego Parku Grabiszyńskiego niespodziewanie upadł i stracił przytomność. Pomimo błyskawicznie podjętych czynności reanimacyjnych, życia szkoleniowca ostatecznie nie udało się uratować.

Tuż po nabożeństwie żałobnym, którego początek zaplanowano na punktualnie 12:00, orszak przeniesie się na warszawskie Powązki, by wejść na teren Cmentarza Wojskowego. To właśnie tam, o godzinie 14:30, odbędzie się docelowa ceremonia pochówku, w wyniku której Jacek Magiera spocznie w swoim docelowym miejscu pamięci.