Tiger Woods ponownie w areszcie. Legenda golfa spowodowała groźny wypadek na Florydzie

Spis treści Tiger Woods spowodował wypadek na Florydzie. Zobacz zdjęcia

Słynny Tiger Woods po raz kolejny wylądował w policyjnym areszcie w związku ze zdarzeniem drogowym na Florydzie.

Do kolizji doszło niedaleko posiadłości gwiazdora, który nie zgodził się na przeprowadzenie badań toksykologicznych.

Jest to trzecie tego typu zdarzenie z udziałem utytułowanego gracza, co rodzi pytania o jego dalszą karierę.

Problemy z prawem ponownie dogoniły ikonę światowego sportu. W piątkowe popołudnie w okolicach rezydencji zawodnika na Jupiter Island doszło do groźnie wyglądającej kolizji. Prowadzony przez niego samochód zderzył się z innym autem i dachował. Zwycięzca piętnastu turniejów wielkoszlemowych wyszedł ze zderzenia bez szwanku, a służby nie odnotowały żadnych innych poszkodowanych, jednak sam sprawca został natychmiast zatrzymany i przewieziony do aresztu.

Funkcjonariusze sprawdzili trzeźwość pięćdziesięcioletniego gracza, jednak alkomat nie wykazał obecności promili. Mimo to Tiger Woods nie wyraził zgody na przekazanie próbki moczu, która miała ostatecznie wykluczyć ewentualną obecność innych niedozwolonych środków odurzających w jego organizmie.

Dla legendarnego zawodnika jest to już trzecie poważne starcie z ruchem drogowym. Osiem lat temu mundurowi natrafili na niego śpiącego w rozbitym pojeździe, co również skończyło się wizytą w areszcie. Tłumaczył się wówczas niefortunnym połączeniem silnych leków przeciwbólowych i finalnie usłyszał wyrok za nieostrożną jazdę. Znacznie bardziej tragiczny w skutkach okazał się incydent z 2021 roku, kiedy to golfista wypadł z trasy i poważnie zgruchotał nogę. Sytuacja była na tyle krytyczna, że medycy brali pod uwagę amputację kończyny. Od tamtego dramatycznego momentu sportowiec wystartował zaledwie w jedenastu oficjalnych rozgrywkach, nie notując w nich znaczących osiągnięć.

Amerykanin niezaprzeczalnie należy do ścisłej czołówki najwybitniejszych postaci w dziejach tej dyscypliny. Na swoim koncie zapisał osiemdziesiąt dwa triumfy w cyklu PGA Tour, dzięki czemu dzieli historyczny rekord wspólnie z Samem Sneadem. Jego ostatni oficjalny występ miał miejsce w 2024 roku. Od tamtej pory ikona golfa walczyła z urazami ścięgna Achillesa, a we wrześniu ubiegłego roku zawodnik musiał poddać się już siódmemu zabiegowi chirurgicznemu kręgosłupa.

Poniżej udostępniamy fotograficzną relację z miejsca wypadku oraz ujęcia z policyjnego zatrzymania słynnego amerykańskiego golfisty.

22