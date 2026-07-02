Sparing Legii Warszawa w Niemczech. Jaki wynik osiągnęła polska drużyna?

Przebieg spotkania i zdobywcy bramek

Początek meczu kontrolnego w Herzogenaurach należał do rezerw drugoligowego niemieckiego klubu, które szybko objęły prowadzenie. Bramki dla FC Nuernberg II zdobyli Moritz Wiezorrek oraz Eliyah Rau, trafiając do siatki odpowiednio w 12. i 18. minucie spotkania.

Piłkarze z Warszawy zdołali jednak odpowiedzieć na ataki rywali i doprowadzić do wyrównania. Pierwszego gola dla polskiego zespołu strzelił Rafał Adamski w 36. minucie, a ostateczny wynik ustalił Mileta Rajović, pewnie egzekwując rzut karny w 79. minucie.

Kiedy zaplanowano powrót do Polski?

Starcie z FC Nuernberg II było drugim testem zespołu ze stolicy podczas pobytu w Niemczech. Wcześniej, 27 czerwca, polska drużyna pokonała 2:0 rezerwy Bayernu Monachium, zamykając tym samym ważny etap przygotowań do nadchodzących rozgrywek.

W sobotę podopieczni trenera Marka Papszuna wrócą do kraju, gdzie będą kontynuować treningi w swoim ośrodku w Książenicach, a w planach mają jeszcze sparing ze słowackim AS Trencin. Zmagania w sezonie 2026/27 ekstraklasy rozpoczną się dla nich 24 lipca wyjazdowym meczem z Pogonią Szczecin.