Anwil Włocławek z nowym składem i zarządem. Zobacz szczegóły wielkiej rewolucji

Anwil Włocławek prezentuje nowe gwiazdy zespołu

Z ubiegłorocznego składu w drużynie z Kujaw pozostali jedynie Bartosz Łazarski oraz Dawid Słupiński. Władze klubu pozyskały dziesięciu nowych koszykarzy z doświadczeniem międzynarodowym, wśród których znaleźli się między innymi reprezentanci Belgii Manu Lecomte i Hans Wanwijn, a także Amerykanie Josiah Strong, Jack Forrest, Sam Hines jr i Lennard Freeman. Nowym szkoleniowcem zespołu został z kolei Bośniak Vedran Bosnić.

Na czele klubu stanął nowy prezes Hubert Hejman, który zastąpił na tym stanowisku Łukasza Pszczółkowskiego. Funkcję dyrektora sportowego powierzono Belgowi Leo van Rycke, który miał decydujący głos przy kompletowaniu nowej kadry. W okresie przygotowawczym włocławianie odnieśli cztery zwycięstwa i ponieśli trzy porażki, a w inauguracyjnym meczu Ligi Północnoeuropejskiej (ENBL) pewnie pokonali holenderski Donar Groningen 97:81, prowadzeni przez skutecznych Wanwijna i Hinesa jr.

- Dzięki tym filarom klub dysponuje dobrym budżetem, który pozwala stawiać przed nowym zespołem cel, jakim jest gra w górnej części tabeli. Plan minimum to oczywiście play off, najlepiej w bezpośrednim awansie, bez konieczności gry w fazie play in. Wszystko, co powyżej szóstego miejsca po rundzie zasadniczej, będzie na plus dla trenera Vedrana Bosnicia i dyrektora sportowego Leo de Rycke, których kontrakty wejdą wówczas w życie na kolejny sezon — zaznaczył.

Kiedy odbędzie się pierwszy mecz ligowy?

Ogromne nadzieje kibiców wiążą się z postacią 31-letniego Hansa Wanwijna. Mierzący 208 cm wzrostu silny skrzydłowy to dwukrotny mistrz Belgii, który w latach 2019 i 2020 był wybierany najlepszym graczem tamtejszych rozgrywek. Ten doświadczony zawodnik występował z powodzeniem w silnych ligach europejskich we Francji, Hiszpanii, Izraelu oraz Turcji, co pozwala wierzyć, że będzie jednym z liderów ekstraklasy.

Stabilność finansową klubu zapewniają główni sponsorzy, czyli Anwil i Orlen, a także Miasto Włocławek. Nowa drużyna zainauguruje ligowe zmagania w poniedziałek 5 października o godzinie 19, podejmując na własnym parkiecie ekipę Górnika Zamek Książ Wałbrzych. Sympatycy koszykówki liczą, że gruntowna przebudowa przyniesie oczekiwane rezultaty już od pierwszych spotkań sezonu 2026/27.