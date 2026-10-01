Cel Kinga Szczecin na ten sezon? Trener zdradza minimum

Źródło PAP
Źródło PAP
Redakcja ESKA.pl
2026-10-01 8:16

Po minionym sezonie bez medalu, King Szczecin stawia sobie ambitne cele na rozgrywki 2026/27. Trener Maciej Majcherek podkreśla, że kluczowe będą faza play-off i Puchar Polski. „Pierwsza czwórka to minimum” – deklaruje szkoleniowiec.

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Autor: Redaktor internetowy/ Wygenerowane przez AI Ręce koszykarza wrzucającego piłkę do kosza podczas meczu na dużej hali sportowej z pustymi trybunami.

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Po mistrzostwie w sezonie 2022/23 i wicemistrzostwie rok później, poprzedni sezon był dla Kinga Szczecin sporym rozczarowaniem. Zespół zajął drugie miejsce w sezonie zasadniczym, jednak odpadł z gry o medale w rundzie wiosennej, przegrywając w ćwierćfinale fazy play-off. Trener Maciej Majcherek zauważył, że rywale, szczególnie wicemistrzowski Zastal, świetnie przygotowali formę na końcówkę rozgrywek.

Zastal wyeliminował Kinga również w Pucharze Polski, dlatego teraz szkoleniowiec zamierza skupić się na strategicznych punktach sezonu. Głównym celem jest optymalna dyspozycja w fazie play-off i rywalizacji pucharowej. Majcherek jasno wyznaczył zadanie dla swojego zespołu – ma to być powrót do ligowej czołówki.

"Najważniejsze będą Puchar Polski i play off. Pierwsza czwórka to minimum" – podkreślił szkoleniowiec.

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W przerwie między sezonami szczeciński klub nie dokonał całkowitej rewolucji, zachowując ważnych krajowych graczy. W drużynie pozostali m.in. Tomasz Gielo, Przemysław Żołnierewicz i Mateusz Kostrzewski, którzy stanowią trzon zespołu. Poważnym zmianom uległa jednak formacja zagraniczna – z dotychczasowych obcokrajowców został jedynie Niemiec Max Egner.

Wśród nowych nabytków znaleźli się m.in. Amerykanie Zahir Porter i Noah Reynolds oraz Czech Ondrej Sehnal. Hitem transferowym okazało się pozyskanie środkowego Mikołaja Witlińskiego, z którym klub podpisał trzyletni kontrakt. Zawodnik, uznawany za jednego z czołowych centrów ligi, ma pomóc drużynie, która zagra także w Pucharze Europy FIBA.

"Witliński to gwarancja sukcesów" – ocenił ten transfer Majcherek.

ROLKI