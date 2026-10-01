Energa Trefl Sopot z nowym trenerem. Czy obudzą w sobie zadziorność?

Nowy sternik zespołu

W ubiegłym sezonie zawodnicy Energi Trefla zdobyli Puchar Polski. W zmaganiach ligowych zakończyli jednak rywalizację dopiero na siódmym miejscu. Działacze klubu zdecydowali się na zmianę szkoleniowca i powierzyli drużynę Krzysztofowi Roszykowi.

48-letni dziś trener przez dwa lata grał w barwach Trefla, zdobywając w sezonie 2007/08 jedyne w karierze mistrzostwo Polski. W ostatnim roku swojej kariery koszykarskiej (2013/14) wywalczył brązowy medal. Doświadczenie zdobywał potem jako asystent w sztabach szkoleniowych Trefla oraz AMW Arki Gdynia.

"Cieszę się z otrzymanej szansy. Za nami tylko okres przygotowawczy i prawdziwe emocje związane z ligową rywalizacją dopiero przyjdą. Sam poznaję siebie każdego dnia i podczas każdego meczu, odkrywam siebie i swoje zachowania na nowo. Siła spokoju? Coś w tym jest. Lubię spokój, bo moim zdaniem to pomaga. Krzykiem nie zawsze osiągnie się zamierzony efekt" - powiedział PAP Krzysztof Roszyk.

Budowa nowego zespołu

Kluczowi zawodnicy, jak Jakub Schenk czy Szymon Zapała, pozostali w drużynie, która zyskała nowe siły, m.in. z Michałem Michalakiem. 32-letni reprezentant Polski, po 11 latach, ponownie zagra dla Trefla. Zestaw obcokrajowców tworzą: Perttu Blomgren, Trey Anderson, Stefan Simanić oraz Tobias Rotegard.

W kadrze znajduje się także 18-letni David Twigg, który ma aż 214 cm wzrostu. Syn nieżyjącej Małgorzaty Dydek przygotowuje się pod kątem rozwoju indywidualnego i gry z rówieśnikami, ale trener liczy, że z czasem wkomponuje się w zespół seniorski.