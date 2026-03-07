Skoki narciarskie w Lahti. Sprawdź, o której początek sobotniego konkursu

Na obiekcie w fińskim Lahti 7 marca 2026 roku zaplanowano przeprowadzenie kwalifikacji oraz docelowego konkursu indywidualnego w ramach cyklu Pucharu Świata.

W trakcie piątkowych zawodów czołową dziesiątkę zamknął Kamil Stoch, z kolei słoweński skoczek Domen Prevc stracił swój wynik po wykluczeniu za zbyt długie narty.

Dla Philippa Raimunda był to premierowy triumf w pucharowych zmaganiach, a wykluczony Słoweniec i tak zagwarantował sobie triumf w klasyfikacji generalnej.

Poniżej prezentujemy szczegółowe godziny rozpoczęcia sobotnich startów i analizujemy szanse biało-czerwonych na poprawienie swoich lokat.

Reprezentant Niemiec i złoty medalista olimpijski z Predazzo, Philipp Raimund, wylądował na 122,5 m, co pozwoliło mu odnieść pierwsze w karierze zwycięstwo w zawodach tej rangi. Tuż za nim uplasował się skaczący o dwa metry dalej austriacki zawodnik Daniel Tschofenig, a na najniższym stopniu podium stanął Bułgar Władimir Zografski. Zdecydowanie najdalszą odległość dnia zanotował Domen Prevc, który po locie na 129. metr był przekonany o triumfie. Wynik ten oznaczałby dla niego bezprecedensowe, siódme z rzędu pucharowe zwycięstwo. Świętowanie Słoweńca szybko jednak przerwali sędziowie, anulując jego rezultat ze względu na korzystanie ze zbyt długich nart.

Taka wpadka sprzętowa na skoczni w Lahti wywołała w sportowym środowisku ogromne poruszenie, a pomyłka na tak zaawansowanym etapie rywalizacji stanowiła gigantyczną niespodziankę dla wszystkich zgromadzonych kibiców i ekspertów.

Mimo zerowego dorobku punktowego w tym konkursie, sytuacja Domena Prevca w tabeli nie uległa pogorszeniu. Wynika to z faktu, że zajmujący pozycję wicelidera Japończyk Ryoyu Kobayashi zmagania zakończył dopiero na szóstym miejscu. Na siedem startów przed oficjalnym zakończeniem cyklu, przewaga słoweńskiego zawodnika wynosi aż 721 punktów, co całkowicie przekreśla matematyczne szanse Azjaty na dogonienie rywala i odrobienie strat. Prevc tym samym wywalczył swoją pierwszą w życiu Kryształową Kulę, podtrzymując imponującą passę swojej rodziny. Przypomnijmy, że główną nagrodę Pucharu Świata w sezonie 2015/16 odebrał jego starszy brat Peter, a zaledwie dzień wcześniej trzeci triumf z rzędu w zmaganiach kobiet przypieczętowała ich niespełna 21-letnia siostra, Nika.

Piątkowy występ przyniósł Kamilowi Stochowi próbę o długości 117,5 metra. Oznacza to wyrównanie jego najwyższego rezultatu w indywidualnych pucharowych startach od 1 kwietnia 2023 roku, kiedy to również zajął dziesiątą pozycję na obiekcie w Planicy. Imponującym hartem ducha wykazał się Kacper Tomasiak, świeżo upieczony wicemistrz świata juniorów z czwartku. Młody skoczek po wyczerpującej podróży z Lillehammer i bez możliwości wzięcia udziału w oficjalnym treningu w Lahti, uplasował się na 24. miejscu, lądując na 112. metrze. Pozostali Polacy poradzili sobie znacznie gorzej. Dawid Kubacki po skoku na odległość 111,5 metra był 31., Maciej Kot zajął 32. pozycję osiągając 112,5 m, Paweł Wąsek wylądował na 106. metrze dającym 48. lokatę, a zamykający stawkę biało-czerwonych Piotr Żyła sklasyfikowany został dopiero na 56. pozycji po bardzo słabym skoku na 98 metrów.

Harmonogram sobotniego Pucharu Świata w Lahti. O której skaczą Polacy?

Zgodnie z oficjalnym planem organizatorów, w sobotę 7 marca kibice będą świadkami dwóch punktów programu na fińskim obiekcie w Lahti. Zmagania rozpoczną się od rundy kwalifikacyjnej, która wystartuje punktualnie o godzinie 15.30 czasu obowiązującego w Polsce. Półtora godziny później, czyli o 17.00, zawodnicy przystąpią do walki o pucharowe punkty w głównej rywalizacji. Bezpośrednią relację telewizyjną z tych wydarzeń przeprowadzą stacje Eurosport 1 oraz kanał TVN.

Dokładny program zawodów Pucharu Świata w Lahti na ten weekend

Sobota, 7 marca 2026 roku

Godzina 15.30 – start sesji kwalifikacyjnej

Godzina 17.00 – początek indywidualnej rywalizacji o punkty

Niedziela, 8 marca 2026 roku

Godzina 14.00 – początek oficjalnej i ocenianej serii próbnej przed zawodami

przed zawodami Godzina 15.00 – start emocjonującej rywalizacji w formule duetów

