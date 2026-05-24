Robert Lewandowski w Barcelonie: bilans, sukcesy i zaskakujące pożegnanie z klubem?

Redakcja Informacyjna ESKA.pl
Źródło PAP
2026-05-24 0:18

Robert Lewandowski zakończył swoją przygodę z FC Barceloną, pozostawiając za sobą imponujący bilans bramkowy oraz kolekcję trofeów. Polski napastnik, który przez cztery lata reprezentował barwy katalońskiego klubu, rozegrał swój ostatni mecz przeciwko Valencii, zdobywając jedynego gola dla swojej drużyny. Czy jego odejście po tak owocnym okresie było zaplanowane, czy to raczej zaskakujący obrót wydarzeń dla fanów? Jego osiągnięcia w FC Barcelonie zasługują na szczegółowe podsumowanie.

Robert Lewandowski: początki w FC Barcelonie

Robert Lewandowski dołączył do "Dumy Katalonii" na początku sezonu 2022/23, przenosząc się z Bayernu Monachium. Przybył do klubu w wieku 33 lat, będąc u szczytu swojej formy, co potwierdzały liczne wcześniejsze sukcesy. Przed transferem był między innymi ośmiokrotnym mistrzem Niemiec, a także po raz piąty z rzędu, i siódmy w historii, królem strzelców niemieckiej ekstraklasy. Ponadto, dwukrotnie triumfował w prestiżowym plebiscycie FIFA The Best, zostając najlepszym piłkarzem roku na świecie, co świadczyło o jego globalnej renomie.

Pierwsze miesiące Polaka w nowym zespole jednoznacznie wskazywały na jego szybką adaptację i utrzymanie znakomitej dyspozycji. Lewandowski z miejsca stał się kluczowym zawodnikiem, zdobywając aż 23 bramki w hiszpańskiej ekstraklasie. Ten wynik uczynił go najlepszym strzelcem całej ligi, co miało fundamentalny wkład w wywalczenie przez FC Barcelonę mistrzostwa Hiszpanii w swoim debiutanckim sezonie. Jego wpływ na grę był natychmiastowy i widoczny.

Jakie trofea Lewandowski zdobył z Barceloną?

Choć w pierwszym oficjalnym El Clasico z Realem Madryt, które odbyło się w październiku 2022 roku, Robert Lewandowski zanotował jedynie asystę, a jego drużyna musiała pogodzić się z porażką 1:3, to zaledwie dwa miesiące później nastąpił przełom. Podczas finału Superpucharu Hiszpanii w Rijadzie, Polak zdobył jedną z bramek, znacząco przyczyniając się do zwycięstwa Barcelony nad odwiecznym rywalem wynikiem 3:1. To wydarzenie stanowiło jego pierwsze trofeum zdobyte w barwach katalońskiego klubu, otwierając serię kolejnych sukcesów.

Łącznie przez cztery lata gry dla FC Barcelony, Robert Lewandowski zgromadził siedem znaczących trofeów, potwierdzając swoją rolę jako lider. W jego kolekcji znalazły się trzy mistrzostwa Hiszpanii, świadczące o dominacji klubu na krajowej arenie. Do tego należy doliczyć trzy Superpuchary Hiszpanii, które podkreślały wyższość nad konkurencją, oraz jeden Puchar Króla. Ta imponująca lista osiągnięć świadczy o sukcesach, jakie odnosił wraz z drużyną.

Statystyki Roberta Lewandowskiego w Barcelonie

Ostatnie miesiące w wykonaniu polskiego napastnika nie były już tak spektakularne jak początkowy okres jego kariery w Barcelonie. W bieżącym sezonie hiszpańskiej ekstraklasy, Lewandowski rozpoczął mecz od pierwszej minuty tylko 17 razy, a do tego 14-krotnie wchodził na boisko z ławki rezerwowych. W sumie w 31 występach ligowych udało mu się zdobyć 14 bramek, co stanowi spadek w porównaniu do jego wcześniejszych, rekordowych osiągnięć.

Według danych serwisu Transfermarkt, Robert Lewandowski rozegrał łącznie 193 oficjalne spotkania w barwach Barcelony, spędzając na boisku 14 164 minuty. W tych meczach, które obejmowały 134 występy w hiszpańskiej ekstraklasie, 38 w Lidze Mistrzów, 12 w Pucharze Hiszpanii, siedem w Superpucharze Hiszpanii oraz dwa w Lidze Europy, zdobył łącznie 120 bramek. Daje to imponującą średnią 0,62 gola na mecz, co podkreśla jego niezmienną skuteczność na przestrzeni całej kadencji w klubie.

