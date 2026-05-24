Robert Lewandowski w Barcelonie: bilans, sukcesy i zaskakujące pożegnanie z klubem?

Robert Lewandowski: początki w FC Barcelonie

Robert Lewandowski dołączył do "Dumy Katalonii" na początku sezonu 2022/23, przenosząc się z Bayernu Monachium. Przybył do klubu w wieku 33 lat, będąc u szczytu swojej formy, co potwierdzały liczne wcześniejsze sukcesy. Przed transferem był między innymi ośmiokrotnym mistrzem Niemiec, a także po raz piąty z rzędu, i siódmy w historii, królem strzelców niemieckiej ekstraklasy. Ponadto, dwukrotnie triumfował w prestiżowym plebiscycie FIFA The Best, zostając najlepszym piłkarzem roku na świecie, co świadczyło o jego globalnej renomie.

Pierwsze miesiące Polaka w nowym zespole jednoznacznie wskazywały na jego szybką adaptację i utrzymanie znakomitej dyspozycji. Lewandowski z miejsca stał się kluczowym zawodnikiem, zdobywając aż 23 bramki w hiszpańskiej ekstraklasie. Ten wynik uczynił go najlepszym strzelcem całej ligi, co miało fundamentalny wkład w wywalczenie przez FC Barcelonę mistrzostwa Hiszpanii w swoim debiutanckim sezonie. Jego wpływ na grę był natychmiastowy i widoczny.

Jakie trofea Lewandowski zdobył z Barceloną?

Choć w pierwszym oficjalnym El Clasico z Realem Madryt, które odbyło się w październiku 2022 roku, Robert Lewandowski zanotował jedynie asystę, a jego drużyna musiała pogodzić się z porażką 1:3, to zaledwie dwa miesiące później nastąpił przełom. Podczas finału Superpucharu Hiszpanii w Rijadzie, Polak zdobył jedną z bramek, znacząco przyczyniając się do zwycięstwa Barcelony nad odwiecznym rywalem wynikiem 3:1. To wydarzenie stanowiło jego pierwsze trofeum zdobyte w barwach katalońskiego klubu, otwierając serię kolejnych sukcesów.

Łącznie przez cztery lata gry dla FC Barcelony, Robert Lewandowski zgromadził siedem znaczących trofeów, potwierdzając swoją rolę jako lider. W jego kolekcji znalazły się trzy mistrzostwa Hiszpanii, świadczące o dominacji klubu na krajowej arenie. Do tego należy doliczyć trzy Superpuchary Hiszpanii, które podkreślały wyższość nad konkurencją, oraz jeden Puchar Króla. Ta imponująca lista osiągnięć świadczy o sukcesach, jakie odnosił wraz z drużyną.

Statystyki Roberta Lewandowskiego w Barcelonie

Ostatnie miesiące w wykonaniu polskiego napastnika nie były już tak spektakularne jak początkowy okres jego kariery w Barcelonie. W bieżącym sezonie hiszpańskiej ekstraklasy, Lewandowski rozpoczął mecz od pierwszej minuty tylko 17 razy, a do tego 14-krotnie wchodził na boisko z ławki rezerwowych. W sumie w 31 występach ligowych udało mu się zdobyć 14 bramek, co stanowi spadek w porównaniu do jego wcześniejszych, rekordowych osiągnięć.

Według danych serwisu Transfermarkt, Robert Lewandowski rozegrał łącznie 193 oficjalne spotkania w barwach Barcelony, spędzając na boisku 14 164 minuty. W tych meczach, które obejmowały 134 występy w hiszpańskiej ekstraklasie, 38 w Lidze Mistrzów, 12 w Pucharze Hiszpanii, siedem w Superpucharze Hiszpanii oraz dwa w Lidze Europy, zdobył łącznie 120 bramek. Daje to imponującą średnią 0,62 gola na mecz, co podkreśla jego niezmienną skuteczność na przestrzeni całej kadencji w klubie.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.