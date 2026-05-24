Robert Lewandowski – 14. strzelec w historii Barcelony. Czy jego dorobek mógł być jeszcze większy?

Redakcja Informacyjna ESKA.pl
Redakcja Informacyjna ESKA.pl
Źródło PAP
Źródło PAP
2026-05-24 0:15

Robert Lewandowski to postać, która trwale wpisała się w historię FC Barcelony, osiągając znaczącą pozycję w historycznym zestawieniu strzelców tego klubu. Polski napastnik, który niedawno pożegnał się z katalońską drużyną, znalazł się na 14. miejscu, a szczegóły jego imponującego dorobku bramkowego zaskakują.

Robert Lewandowski – 14..jpg

i

Autor: Redakcja Publicystyczna AI/ Wygenerowane przez AI Biało-czarna piłka nożna unosi się w powietrzu po lewej stronie kadru, z ciemnym logo przypominającym stylizowaną strzałę lub ptaka. Po prawej stronie, tuż nad nią, widoczna jest stopa ubrana w czarny but piłkarski z korkami i białą skarpetą, również w powietrzu. Między piłką a butem, a także pod nimi, unosi się w rozbryzgu ziemia z trawą, co wskazuje na gwałtowne kopnięcie. Tło stanowi rozmyte, zielone boisko trawiaste, z wyraźniejszą trawą na samym dole zdjęcia.

Kto wyprzedza Lewandowskiego w klasyfikacji strzelców Barcelony?

Niekwestionowanym liderem w historycznej klasyfikacji strzelców FC Barcelony jest Lionel Messi. Argentyński piłkarz, grając w koszulce „Blaugrany”, zdobył imponujące 672 gole, ustanawiając rekord trudny do pobicia. Jego osiągnięcia stanowią punkt odniesienia dla wszystkich napastników, którzy kiedykolwiek występowali w barwach katalońskiego klubu.

Drugie miejsce w tym prestiżowym zestawieniu zajmuje Cesar Rodriguez, który zapisał na swoim koncie 232 trafienia. Na trzeciej pozycji uplasował się natomiast Urugwajczyk Luis Suarez, mający na koncie 198 bramek dla Barcelony. To właśnie ci zawodnicy stanowią ścisłą czołówkę rankingu najlepszych strzelców w historii klubu.

Kiedy Robert Lewandowski rozegrał ostatni mecz?

37-letni Robert Lewandowski ogłosił przed tygodniem, że po czterech latach opuści klub ze stolicy Katalonii po zakończeniu sezonu. Decyzja ta zakończyła pewien rozdział w jego karierze, naznaczony licznymi bramkami i występami w jednej z najbardziej prestiżowych lig świata. Oświadczenie to wywołało szeroki rezonans wśród fanów i ekspertów sportowych.

W sobotę polski napastnik rozegrał swój ostatni mecz w barwach Barcelony, podczas którego zdobył gola. Pomimo jego trafienia, pewna tytułu mistrzowskiego Barcelona uległa Valencii 1:3. Było to symboliczne pożegnanie z klubem, w którym Lewandowski zapisał się jako jeden z czołowych snajperów.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.