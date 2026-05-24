Robert Lewandowski – 14. strzelec w historii Barcelony. Czy jego dorobek mógł być jeszcze większy?

Kto wyprzedza Lewandowskiego w klasyfikacji strzelców Barcelony?

Niekwestionowanym liderem w historycznej klasyfikacji strzelców FC Barcelony jest Lionel Messi. Argentyński piłkarz, grając w koszulce „Blaugrany”, zdobył imponujące 672 gole, ustanawiając rekord trudny do pobicia. Jego osiągnięcia stanowią punkt odniesienia dla wszystkich napastników, którzy kiedykolwiek występowali w barwach katalońskiego klubu.

Drugie miejsce w tym prestiżowym zestawieniu zajmuje Cesar Rodriguez, który zapisał na swoim koncie 232 trafienia. Na trzeciej pozycji uplasował się natomiast Urugwajczyk Luis Suarez, mający na koncie 198 bramek dla Barcelony. To właśnie ci zawodnicy stanowią ścisłą czołówkę rankingu najlepszych strzelców w historii klubu.

Kiedy Robert Lewandowski rozegrał ostatni mecz?

37-letni Robert Lewandowski ogłosił przed tygodniem, że po czterech latach opuści klub ze stolicy Katalonii po zakończeniu sezonu. Decyzja ta zakończyła pewien rozdział w jego karierze, naznaczony licznymi bramkami i występami w jednej z najbardziej prestiżowych lig świata. Oświadczenie to wywołało szeroki rezonans wśród fanów i ekspertów sportowych.

W sobotę polski napastnik rozegrał swój ostatni mecz w barwach Barcelony, podczas którego zdobył gola. Pomimo jego trafienia, pewna tytułu mistrzowskiego Barcelona uległa Valencii 1:3. Było to symboliczne pożegnanie z klubem, w którym Lewandowski zapisał się jako jeden z czołowych snajperów.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.