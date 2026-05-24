George Russell królem kwalifikacji Formuły 1 w Kanadzie. Czy to zapowiedź zmiany lidera klasyfikacji generalnej?

Redakcja Informacyjna ESKA.pl
Źródło PAP
2026-05-24 0:17

W kwalifikacjach do Grand Prix Kanady Formuły 1, piątej rundy mistrzostw świata, triumfował George Russell z zespołu Mercedes. Brytyjczyk, który zdobył pole position, zasygnalizował świetną formę przed niedzielnym wyścigiem. Jego kolega z teamu, Andrea Kimi Antonelli, również pokazał moc, co zapowiada zaciętą walkę na torze. Jak ten wynik wpłynie na czołówkę Formuły 1?

Autor: Redakcja Publicystyczna AI/ Wygenerowane przez AI Biało-czarny bolid wyścigowy z czerwonymi akcentami i zielonymi paskami na oponach, porusza się po mokrym torze, zostawiając za sobą smugę wody i mgły. Pojazd skręca w prawo, zbliżając się do krawężnika pomalowanego na biało-czerwono z zielonymi fragmentami. Tylne opony bolidu, wyposażone w głębokie bieżniki, wyrzucają spod siebie wodę, co świadczy o dużej prędkości. Otoczenie toru to zielona trawa i szare, mokre powierzchnie.

George Russell dominuje w kwalifikacjach F1 w Kanadzie

W kwalifikacjach do niedzielnego Grand Prix Kanady Formuły 1, odbywających się w ramach piątej rundy mistrzostw świata, najlepszy okazał się Brytyjczyk George Russell z zespołu Mercedes. Zapewnił sobie on pole position, co stawia go w uprzywilejowanej pozycji przed kluczowym wyścigiem. Drugie miejsce w kwalifikacjach wywalczył jego zespołowy kolega, Włoch Andrea Kimi Antonelli, który jednocześnie jest liderem klasyfikacji generalnej. Na trzeciej pozycji uplasował się broniący tytułu Brytyjczyk Lando Norris z McLarena, co świadczy o silnej konkurencji.

W ogólnej klasyfikacji mistrzostw świata Formuły 1, po rozegranych kwalifikacjach, Andrea Kimi Antonelli utrzymuje prowadzenie z dorobkiem 106 punktów. George Russell, dzięki swoim ostatnim wynikom, umocnił się na drugiej pozycji, gromadząc 88 punktów i znacząco zmniejszając dystans do lidera. Trzecie miejsce zajmuje Monakijczyk Charles Leclerc z Ferrari, który ma na koncie 63 punkty, co zapowiada interesującą walkę o podium w dalszej części sezonu.

Kto triumfował w sprincie Formuły 1 w Kanadzie?

Przed sobotnimi kwalifikacjami do Grand Prix Kanady, rozegrano również emocjonujący wyścig sprinterski, który dostarczył wielu wrażeń kibicom Formuły 1. W sprincie ponownie najlepszy okazał się George Russell, potwierdzając swoją znakomitą dyspozycję tego weekendu. Drugie miejsce zajął Lando Norris, prezentując konsekwentnie wysoką formę. Na trzeciej pozycji uplasował się Andrea Kimi Antonelli, co również pozwoliło mu zdobyć cenne punkty do klasyfikacji generalnej.

Niedzielny wyścig o Grand Prix Kanady, będący kulminacją weekendu Formuły 1, zapowiada się niezwykle interesująco, zwłaszcza biorąc pod uwagę wyniki kwalifikacji i sprintu. Start zaplanowany jest na godzinę 22 czasu polskiego, co umożliwi śledzenie rywalizacji szerokiej rzeszy fanów. Wysokie pozycje startowe kierowców Mercedesa oraz Maclarena zwiastują zaciętą walkę na torze i potencjalne przetasowania w czołówce klasyfikacji mistrzostw świata.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.