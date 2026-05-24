Liga hiszpańska. Robert Lewandowski kończy sezon, a jego statystyki budzą pytania

Robert Lewandowski kończy sezon w La Liga

Robert Lewandowski zakończył sezon 2025/26 hiszpańskiej ekstraklasy, uzyskując 14 bramek dla FC Barcelony. Jest to jego najmniejszy dorobek ligowy od 15 lat, kiedy to w pierwszym roku występów w barwach Borussii Dortmund strzelił osiem goli. Taki wynik stanowi znaczącą zmianę w jego karierze, która była dotąd pełna strzeleckich rekordów. Polski napastnik przez lata utrzymywał niezwykle wysoką skuteczność w ligowych rozgrywkach.

Wcześniejsze sezony były dla Lewandowskiego znacznie bardziej obfite pod względem liczby zdobytych bramek. Siedem razy zdobywał tytuł króla strzelców Bundesligi, głównie jako zawodnik Bayernu Monachium. Łącznie w niemieckiej Bundeslidze zgromadził 312 trafień, co daje mu imponującą średnią 26 goli na sezon. Jego dominacja w niemieckiej lidze była niezaprzeczalna, czyniąc go jednym z najlepszych napastników w historii tych rozgrywek.

Jak Lewandowski radził sobie w Barcelonie?

W ciągu czterech lat spędzonych w Barcelonie, Robert Lewandowski zdobył łącznie 83 bramki w rozgrywkach Primera Division. Daje to średnią prawie 21 goli na sezon, co nadal jest bardzo dobrym wynikiem w wymagającej hiszpańskiej lidze. W edycji 2022/23 polski snajper został królem strzelców, udowadniając swoją wartość dla katalońskiego klubu. Jego wpływ na grę zespołu był widoczny od pierwszego sezonu.

Przed tygodniem, polski napastnik, który w sierpniu bieżącego roku skończy 38 lat, złożył ważną deklarację. Zgodnie z nią, latem ma opuścić zespół Barcelony, co wywołało falę spekulacji transferowych. Na obecną chwilę nie jest jeszcze publicznie wiadomo, gdzie dokładnie Robert Lewandowski będzie występował w nadchodzącym sezonie, co stanowi temat wielu dyskusji w świecie futbolu.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.