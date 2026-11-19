Amerykańscy eksperci przygotowali ranking 18 zespołów, które wywalczyły awans do fazy play-off ligi MLS, umieszczając w nim Chicago Fire na szóstej lokacie. Tłumacząc ten wybór, stacja ESPN zwróciła uwagę na pewne negatywne zjawisko w grze drużyny. Okazuje się bowiem, że po przyjściu Roberta Lewandowskiego skuteczność formacji ataku wyraźnie zmalała, a wskaźnik oczekiwanych bramek (xG) na jeden mecz obniżył się z poziomu 2,15 do 1,86.

Pomimo takich uwag przedstawiciele mediów w USA wciąż widzą w zespole z Chicago spore możliwości. Zwracają oni uwagę na fakt, że klub posiada bardzo głęboką i silną jakościowo kadrę zawodniczą, co pozwala wierzyć w rozwinięcie skrzydeł i włączenie się do walki o ostateczne zwycięstwo w rozgrywkach.

Polski napastnik po raz pierwszy wybiegł na boisko w koszulce amerykańskiej ekipy 22 lipca w starciu przeciwko Interowi Miami. Od tamtego momentu Robert Lewandowski wystąpił łącznie w 23 spotkaniach ligi MLS oraz pucharu Leagues Cup, zapisując na swoim koncie dziesięć strzelonych goli oraz cztery ostatnie podania.

W całej analizie nie można pominąć faktu, że drużynę opuścił wcześniej jej kluczowy gracz, Hugo Cuypers. Ten stanowiący o sile ataku Chicago Fire belgijski snajper zdecydował się latem 2026 roku na transfer do meksykańskiego klubu CF Monterrey. Kiedy zmieniał barwy klubowe, prowadził w rankingu najlepszych strzelców MLS z dorobkiem 13 bramek. Brak tak bramkostrzelnego piłkarza mógł wyraźnie odbić się na dyspozycji całego zespołu, czego nie zrekompensowało nawet zakontraktowanie kapitana polskiej kadry narodowej.

Teraz piłkarzy z Wietrznego Miasta czeka niezwykle istotny sprawdzian na krajowym podwórku. W ramach pierwszej rundy fazy play-off rozgrywek MLS drużyna Chicago Fire stanie do walki z ekipą Charlotte FC, a cała seria będzie rozgrywana do momentu, aż jeden z zespołów odniesie dwa triumfy.