Remis Jagiellonia Białystok – Radomiak Radom. Co wydarzyło się pod koniec meczu?

Jagiellonia Radomiak 1:1. Remis w Białymstoku

Mecz PKO Bank Polski Ekstraklasy pomiędzy Jagiellonią Białystok a Radomiakiem Radom zakończył się remisem 1:1. Pierwsza połowa spotkania nie przyniosła bramek, co zapowiadało zaciętą walkę po przerwie. Na trybunach zasiadło 13 021 widzów, którzy z niecierpliwością oczekiwali na rozstrzygnięcia w drugiej części meczu.

Dopiero w 55. minucie wynik otworzył Rafał Wolski z Radomiaka Radom, dając swojej drużynie prowadzenie 0:1. Odpowiedź Jagiellonii nadeszła dziewięć minut później, kiedy to Jesus Imaz skutecznie wyrównał na 1:1, ustalając ostateczny rezultat spotkania. Bramki padły w odstępie zaledwie kilku minut, podnosząc poziom emocji na stadionie.

Kartki w meczu Jagiellonia – Radomiak. Kluczowe zmiany

Spotkanie obfitowało w upomnienia. Żółte kartki otrzymali Jesus Imaz, Taras Romanczuk i Alejandro Pozo z Jagiellonii Białystok. Po stronie Radomiaka napomniani zostali Christos Donis, Michał Kaput, Luquinhas oraz Rafał Wolski. Sędzia Damian Sylwestrzak z Wrocławia musiał często interweniować, aby utrzymać kontrolę nad dynamicznym meczem.

W 86. minucie Michał Kaput z Radomiaka Radom został wykluczony z gry po otrzymaniu drugiej żółtej, a w konsekwencji czerwonej kartki. To zdarzenie miało istotny wpływ na końcówkę spotkania. W trakcie meczu obie drużyny dokonały licznych zmian: w Jagiellonii na boisku pojawili się między innymi Alejandro Pozo i Kajetan Szmyt, natomiast w Radomiaku wszedł m.in. Luquinhas oraz Abdoul Tapsoba.

