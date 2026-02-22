Polscy sportowcy na zimowych igrzyskach. Jak zmieniała się liczba reprezentantów?

Liczba polskich sportowców na igrzyskach zimowych

W zakończonych niedawno zimowych igrzyskach udział wzięło łącznie 59 polskich sportowców. Reprezentacja biało-czerwonych stanowiła ważny element międzynarodowej rywalizacji, prezentując się w różnych dyscyplinach na arenie międzynarodowej. Liczba ta jest istotnym wskaźnikiem potencjału sportowego kraju. Analiza tych danych pozwala na ocenę trendów w polskim sporcie zimowym.

Co ciekawe, dokładnie taka sama liczba zawodniczek i zawodników, czyli 59 osób, reprezentowała Polskę podczas olimpijskich zmagań w Soczi w 2014 roku. To pokazuje stabilność w pewnym okresie, jeśli chodzi o wielkość polskiej delegacji na tak ważnych imprezach. Oznacza to, że obecna liczba nie jest odosobnionym przypadkiem. Jest to ważny punkt odniesienia dla przyszłych edycji igrzysk.

Kiedy Polska wysłała najwięcej sportowców na zimowe igrzyska?

Historyczny rekord liczebności polskiej reprezentacji na zimowych igrzyskach odnotowano w 2018 roku, kiedy to w Pjongczangu wystąpiły aż 62 osoby z Polski. To był największy kontyngent biało-czerwonych w historii tej prestiżowej imprezy sportowej. Sukces ten świadczył o rosnącej sile i zasięgu polskiego sportu zimowego. Przyczyniło się do tego wiele czynników, w tym rozwój infrastruktury i programów szkoleniowych.

Pjongczang 2018 pozostaje zatem punktem odniesienia, jeśli chodzi o skalę polskiego udziału w zimowych igrzyskach, przewyższając zarówno Soczi 2014, jak i ostatnie zakończone zmagania. Różnice te, choć niewielkie, mają znaczenie w kontekście planowania i rozwoju sportowego. Pokazują, że utrzymanie wysokiej liczby reprezentantów wymaga ciągłych inwestycji i wsparcia. Daje to perspektywę na przyszłe wydarzenia.

