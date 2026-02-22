Jesus Imaz w Ekstraklasie. Jak blisko jest historycznego rekordu?

Jesus Imaz umacnia pozycję w Klubie 100

Jesus Imaz, napastnik Jagiellonii Białystok, zdobył swojego 107. gola w polskiej Ekstraklasie podczas meczu z Radomiakiem Radom, który zakończył się remisem 1:1. Ten wynik powiększył jego dorobek strzelecki w najwyższej klasie rozgrywkowej. Hiszpański zawodnik dołączył do „Klubu 100” zrzeszającego strzelców co najmniej stu bramek, 17 sierpnia ubiegłego roku.

Przekroczenie bariery 100 goli nastąpiło wówczas w meczu z Radomiakiem Radom, gdzie Imaz dwukrotnie trafił do siatki rywali. Obecnie to elitarne grono liczy 33 piłkarzy, a 35-letni Jesus Imaz jest drugim obcokrajowcem, który osiągnął ten wynik. Jego obecność w tym zestawieniu podkreśla znaczenie jego kariery w Polsce.

Ilu obcokrajowców jest w Klubie 100 Ekstraklasy?

Przed Imazem, jedynym obcokrajowcem w „Klubie 100” był Portugalczyk Flavio Paixao, który zakończył już karierę sportową. Paixao, znany z występów w Śląsku Wrocław i Lechii Gdańsk, osiągnął granicę stu bramek w kwietniu 2022 roku i łącznie zdobył 108 trafień. Jesus Imaz potrzebuje więc zaledwie dwóch goli, aby zrównać się z jego dorobkiem.

Imaz występuje na polskich boiskach od 2017 roku, rozpoczynając swoją przygodę w Wiśle Kraków, gdzie strzelił 14 bramek w Ekstraklasie. Od początku 2019 roku reprezentuje barwy Jagiellonii Białystok, dla której zdobył 93 gole, umacniając swoją pozycję w historii klubu. Rekordzistą „Klubu 100” pozostaje Ernest Pohl ze 186 trafieniami, wyprzedzając Lucjana Brychczego (182 gole) i Tomasza Frankowskiego (168 trafień).

