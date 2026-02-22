Ekstraklasa siatkarek: UNI Opole kontra Budowlani Łódź. Kto wyszedł zwycięsko z tie-breaka?

UNI Opole kontra Budowlani Łódź w Ekstraklasie

Spotkanie Ekstraklasy siatkarek pomiędzy UNI Opole a PGE Budowlanymi Łódź zakończyło się zwycięstwem gości wynikiem 3:2. Mecz był niezwykle zacięty, o czym świadczy rozstrzygnięcie w tie-breaku. Łódzkie Budowlani od początku narzuciły swoje warunki gry, dominując w dwóch pierwszych partiach. Pierwszy set zakończył się wynikiem 25:18 na korzyść gości.

PGE Budowlani Łódź kontynuowali swoją dobrą passę również w drugim secie, wygrywając go zdecydowanie 25:15. Ich skuteczność na siatce oraz precyzja w ataku pozwoliły na szybkie budowanie przewagi. Wydawało się, że mecz zmierza ku szybkiemu rozstrzygnięciu, jednak UNI Opole zdołało znaleźć sposób na odwrócenie losów spotkania w kolejnych partiach.

Opole odrabia straty i walczy

UNI Opole nie zamierzało się poddawać i pokazało charakter, wygrywając trzeciego seta wynikiem 25:21. Było to kluczowe zwycięstwo, które przywróciło nadzieję na odwrócenie losów meczu. Gospodynie poprawiły skuteczność w ataku i zagrały pewniej w obronie, co pozwoliło im zmniejszyć stratę setową do 1:2.

Czwarta partia również należała do UNI Opole, które zwyciężyło 25:22, doprowadzając do wyrównania stanu meczu na 2:2. Widownia była świadkiem dramatycznej walki o każdą piłkę, a gospodynie zyskały pełne wsparcie swoich kibiców. Taki rozwój wydarzeń zapowiadał niezwykle emocjonujący tie-break, który miał rozstrzygnąć o zwycięstwie.

PGE Budowlani Łódź triumfują w tie-breaku

Decydujący tie-break był prawdziwą próbą nerwów dla obu zespołów i fanów siatkówki. Ostatecznie PGE Budowlani Łódź zdołali przechylić szalę zwycięstwa na swoją stronę, wygrywając tę decydującą partię 15:13. Goście wykazali się większą zimną krwią w kluczowych momentach, co pozwoliło im cieszyć się z pełnej puli punktów.

Zwycięstwo 3:2 dla Budowlanych Łódź to ważny punkt w tabeli Ekstraklasy siatkarek. UNI Opole, mimo porażki, pokazało wielką wolę walki i z pewnością wyciągnie wnioski z tego wyrównanego spotkania. Mecz ten zapisał się jako jeden z najbardziej emocjonujących w obecnym sezonie ligowym, potwierdzając wysoki poziom polskiej siatkówki.

Szczegółowe składy drużyn w meczu

W drużynie UNI Opole na boisku pojawiły się: Katarzyna Połeć, Gabriela Makarowska-Kulej, Uxue Guereca, Natalia Kecher, Katarzyna Zaroślińska-Król oraz Hanna Hellvig. Rolę libero pełniła Klaudia Łyduch. Z ławki rezerwowych wchodziły: Wirginia Mulka, Wiktoria Paluszkiewicz, Iga Kępa oraz Elan McCall, wspierając zespół w trudnych momentach.

Skład PGE Budowlanych Łódź tworzyły: Rodica Buterez, Sasa Planinsec, Alicja Grabka, Paulina Damaske, Joanna Lelonowicz i Maja Storck. Na pozycji libero zagrała Justyna Łysiak. Zmiany wprowadzone przez trenera to: Bruna Honorio, Nadia Siuda, Karolina Drużkowska oraz Paulina Majkowska, które również wniosły swój wkład w ostateczne zwycięstwo.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje. Jeżeli widzisz błąd, daj nam znać.